Dan inicio a las obras del primer edificio social 100% industrializado en Quilpué

Con una apuesta por la innovación constructiva, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comenzó la ejecución de las obras de reposición del condominio Hogar Dulce Hogar, en la comuna de Quilpué, proyecto que marca un precedente en el Plan de Reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024, puesto que se convertirá en el primer edificio social 100% industrializado.

Ubicado en la calle San Francisco de Asís, el conjunto brindará una solución a 24 familias de los blocks 10 y 11 del condominio original que fue afectado por la catástrofe. La gran novedad del conjunto radica en su método constructivo, puesto que a diferencia de la edificación tradicional, estas viviendas son levantadas bajo un sistema industrializado de hormigón armado pre-tensado. Esta tecnología permite que muros y losas lleguen pre-fabricados al terreno para su montaje, funcionando similar al formato "Lego" de alta ingeniería.

La seremi Belén Paredes destacó que "estamos iniciando nuevos proyectos como Hogar Dulce Hogar, que permiten que esta comunidad vuelva a levantarse y recuperar lo perdido. La primera piedra de este proyecto es la respuesta concreta a estas familias de que el Estado no los ha dejado solos, que hemos trabajado de cara a las personas en los distintos sectores, atendiendo a sus necesidades".

Desde la perspectiva técnica, la directora (s) del Serviu Valparaíso, Nerina Paz, explicó que "gracias a esta tecnología, lograremos reducir notablemente los tiempos de ejecución, levantando las dos torres en un plazo estimado de 8 a 10 meses. Es fundamental recalcar que la rapidez no sacrifica calidad: este sistema industrializado cumple rigurosamente con todas las acreditaciones térmicas, acústicas y de resistencia al fuego, garantizando una vivienda de alto estándar certificada por el Minvu".

Gracias a la producción robótica de las estructuras, los tiempos de obra de Hogar Dulce Hogar se reducirán drásticamente, estimándose que los dos edificios de tres pisos estarán terminados en un plazo aproximado de 8 a 10 meses. Además, al realizarse el montaje en seco, se minimiza la producción de escombros y el ruido, reduciendo el impacto ambiental para los vecinos y transeúntes del sector.

Helen Guerrero, beneficiaria y delegada de las 24 familias, comentó que "la sensación siempre es esperando que el uso de nuevas tecnologías vaya al cuidado y protección de los vecinos y vecinas. Y con esto me refiero también a que esperamos que su durabilidad en el tiempo sirva como una mejor respuesta frente a catástrofes, como la que nos afectó en el mega incendio. La futura construcción se comprometió a que precisamente tanto los materiales, técnicas y estrategias para este proyecto estarían pensados en esas situaciones, como así también poder enfrentar de mucho mejor manera cualquier eventualidad futura".

En tanto, la beneficiaria Irene Varas manifestó que la primera piedra significa “una sensación de alivio. Nos costó mucho, pero estamos felices ahora de este proceso porque ahora ya empieza una nueva etapa en nuestras vidas”.

El proyecto elevará la calidad de vida de las familias, al aumentar la superficie de los departamentos de 55 m² a cerca de 58 m², distribuidos en 3 dormitorios, baño, estar-comedor, cocina, logia y balcón. A esto se suma un salto en confort térmico, ya que los edificios contarán con revestimiento exterior EIFS y ventanas de PVC con termopanel, garantizando eficiencia energética y temperaturas agradables tanto en invierno como en verano.

Asimismo, la reconstrucción corrige problemas históricos de diseño: las torres fueron reorientadas para optimizar el asoleamiento diario y el condominio se adaptó bajo criterios de accesibilidad universal. Esto incluye una redistribución de los estacionamientos para habilitar cupos reservados a personas con movilidad reducida, consolidando a Hogar Dulce Hogar como un espacio inclusivo.

