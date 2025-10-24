Dan inicio a las obras de mejoramiento del Monumento Lord Cochrane de Valparaíso

Destacando la importancia de recuperar los espacios públicos y preservarlos junto a la comunidad, se dio inicio a los trabajos de recuperación del histórico Monumento Lord Cochrane de Valparaíso, los cuales forman parte de la cartera de proyectos PREAVS, que consideran la recuperación estructural del obelisco, restauración de la escultura y la totalidad del conjunto escultórico, compuesto por piezas de bronce, hormigón y piedra caliza.

Tras hacer un recorrido por las obras, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Francisca Perales, expresó que “estamos muy contentos de estar en Valparaíso dando el inicio a las obras de restauración del Monumento Lord Cochrane, el que se enmarca dentro de un trabajo que ha venido desarrollando el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para recuperar los centros históricos de distintas ciudades del país, en un programa que se llama Recuperación de Centros Urbanos, para siete comunas y donde Valparaíso es una de ellas”.

"Acá estamos presentes con locatarios que se verán beneficiados con esta iniciativa. Desde el Gobierno hemos dicho con mucha fuerza que seguiremos recuperando espacios públicos hasta el último día del Gobierno. Ya llevamos más de 3.400 espacios recuperados por un total de $340.000 mil millones en todas las regiones de Chile. El llamado es a todas las personas a que conozcan este trabajo en la web www.lomiolocuido.cl y que, además, cuiden los espacios públicos que son un derecho para todos los habitantes del país”, complementó.

En ese sentido, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó que "la recuperación de espacios públicos para nosotros es un paso muy importante, no sólo por este monumento, sino que también, por la plaza que va a estar aledaña, que está ad portas de iniciar la adjudicación de esa licitación. Es también lo que estamos haciendo en la plaza Victoria y la licitaciónque se ha adjudicado para la Pérgola de las Flores de la plaza Aníbal Pinto y la pileta Neptuno”.

En tanto, Pablo Rojas, comerciante del sector manifestó que “esta iniciativa nos parece súper bien, ya que es la segunda etapa que hemos hecho con la Subdere y en la que hemos sido beneficiados. Primero fuimos beneficiados como locatarios y hoy como comunidad. Vamos a mejorar nuestras fachadas y darle un brillo hermoso a Valparaíso, lo que generará conciencia con la gente sobre los rayados, las incivilidades y así tener un espacio más seguro, donde la gente pueda caminar más tranquila”.

PROYECTO

El Monumento Lord Cochrane fue inaugurado en 1873 y modificado, posteriormente en 1925 y 2000. Es considerado el primer homenaje escultórico público en la ciudad, por lo que esta intervención tiene como objetivo proteger la obra y proyectar su conservación en el tiempo, para luego devolver su correcta lectura estética.

Las obras consideran la rehabilitación de las instalaciones hidráulicas e iluminación asociada a la pileta construida a los pies del monumento, alrededor del año 2000, para lograr reactivar su funcionamiento.

Cabe mencionar que las intervenciones del Monumento y pileta Lord Cochrane se enmarcan en un proyecto de mejoramiento integral del espacio público circundante, el que también prevé la repavimentación de la plaza homónima. En este contexto se propone la ampliación de la escalera existente alrededor de la pileta, perteneciente a la intervención del año 2000, para realizar una escalinata de gradas más amplias, que se integren a la nueva pavimentación proyectada. Esto permitirá que la escalinata sea teatro de nuevas funciones y usos del espacio alrededor de la pileta, activando y revitalizando este sector de la plaza para vuelva a ser un espacio bien utilizado, seguro y sin incivilidades.

Además, la ampliación de la escalinata posibilitará relevar el monumento como quinta de las actividades de la plaza y foco principal del paisaje urbano en el entorno.

Las intervenciones del monumento y pileta Lord Cochrane se enmarcan dentro de la cartera de proyectos del Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), impulsada por la Subdere. Junto con ello, en los próximos meses, también se mejorará la plaza, iniciativa que prevé la repavimentación de la misma, el reordenamiento de los espacios y sus elementos, a fin de mejorar la movilidad peatonal y creación de áreas de actividades dedicadas al descanso, deporte, juego y actividad comercial y cultural.

IMÁGENES

