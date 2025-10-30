Dan inicio a las obras de mejoramiento de aceras en el centro cívico de Valparaíso

Se dio inicio a las obras del proyecto de mejoramiento de aceras peatonales del centro Cívico de Valparaíso, iniciativa ejecutada por la Municipalidad, que se enmarca en el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS) de la Subdere.

Con una inversión de $153.777.554, el proyecto busca revitalizar los centros urbanos de la ciudad y beneficiará directamente a más de 500 vecinos que habitan o trabajan en el entorno inmediato de las zonas intervenidas, contribuyendo a mejorar la accesibilidad, seguridad y movilidad peatonal en uno de los sectores más emblemáticos de Valparaíso.

La iniciativa contempla cuatro puntos de intervención, los que serán ejecutados por tramos del centro cívico, principalmente en la vereda de calle Prat, e incluye calle Prat, entre Urriola y plaza Justicia (tramo 1); calle Blanco, entre Pudeto y Eleuterio Ramírez (tramo 2); pasaje Ross, entre Blanco y Errázuriz (tramo 3) y el acceso a la escalera “Subida La Concepción”, también conocida como “El Mercurio” (tramo 4).

La empresa Ingeniería y Servicios El Rincón S.P.A. es la encargada de la ejecución de las obras, que contemplan 110 días corridos de plazo desde la entrega de terreno.

La alcaldesa Camila Nieto destacó que esta obra “forma parte del compromiso municipal de recuperar y revitalizar espacios públicos de alto valor social, priorizando la seguridad, accesibilidad y el bienestar de quienes transitan diariamente por el corazón cívico de la ciudad. Hacemos un llamado a la comunidad a respetar los desvíos y cortes parciales de tránsito peatonal que pudiesen efectuarse, eventualmente, durante los trabajos en pos de minimizar cualquier riesgo y optimizar los tiempos de desarrollo de la obra”.

El proyecto considera la reposición integral de aceras deterioradas, el cambio de materialidad en algunos tramos, y la normalización de rampas de accesibilidad universal, conforme a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En calle Blanco, a la altura del Liceo Bicentenario, se instalará un reductor de velocidad a nivel y se repintarán las demarcaciones de tránsito, mejorando la seguridad vial.

En la escalera “Subida La Concepción”, se incorporará una baranda peatonal, facilitando el desplazamiento de adultos mayores y personas con movilidad reducida.

En total, la intervención abarca aproximadamente 1.123 metros cuadrados de superficie.

