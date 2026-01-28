Dan inicio a la puesta en marcha progresiva de las nuevas puertas de accesibilidad universal en el Metro de Valparaíso

Diseñada para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida (PMR) -que podrán ingresar directamente con su tarjeta, sin requerir la asistencia de terceros- la nueva puerta PMR de la Estación Puerto ya se encuentra en pleno funcionamiento. Se trata de la primera implementada dentro del Plan Integral de Accesibilidad Universal de EFE, que continúa habilitando progresivamente nuevas puertas similares en las demás estaciones del servicio.

La directora del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) en Valparaíso, Marisol Torres, destacó que "no sólo permite el acceso, sino que también la autonomía, que es uno de los principales derechos por los que velamos para las personas. El servicio de metro es, para las personas con discapacidad, central en el desplazamiento, ya sea en tramos habituales como el desplazamiento a su domicilio a sus trabajos, como para la recreación y el tiempo libre. Estamos muy contentos de que el metro mantenga su mejora continua en accesibilidad y derechos".

Se trata de puertas de vidrio con apertura automática, cuya mayor dimensión ofrece un espacio libre de 150 x 150 centímetros, asegurando la correcta maniobra de una silla de ruedas o un coche. Al mismo tiempo, están equipadas con sensores pensados para facilitar su uso a personas con movilidad reducida, de baja estatura y niños.

El estreno del acceso de Estación Puerto fue protagonizado por Rodolfo Galindo, usuario de silla de ruedas y miembro del Club de Básquetbol Adaptado Weichafe de Villa Alemana, quien rescató el aporte a la inclusión que implica la universalidad que ofrece la nueva puerta. “La encuentro bastante buena y es bien accesible, para mí y para todos. En el fondo, aquí se hace un solo paso, no es como cuando hacen una puerta especial por un lado, porque casi siemprenos encontramos con esa puerta cerrada. Siendo universal para todos, sirve”, señaló.

Actualmente están disponibles las puertas PMR de las estaciones Puerto y Valencia, y dentro del primer trimestredel año, se habilitarán 18. “Estamos muy contentos de dar el puntapié inicial del funcionamiento de las puertas para personas con movilidad reducida que estamos instalando en las estaciones. Esto es parte de un conjunto de proyectos de accesibilidad universal que estamos desarrollando, y que se viene también a futuro, que permite que las personas puedan acceder libremente y de manera autónoma a las estaciones. En esta estación ya está funcionando y esperamos próximamente tenerlas en funcionamiento en el resto de las estaciones”, aseguró María Alicia Sánchez, gerente de Pasajeros de EFE Valparaíso.

La medida se suma a los beneficios tarifarios que ofrece el Tren Limache-Puerto para personas mayores y en situación de discapacidad: una rebaja del 50% sobre el valor general, en todo horario y durante los 365 días del año. Para hacerla efectiva se requiere una tarjeta personalizada e intransferible, que puede solicitarse en la Oficina de Atención al Cliente, en la Estación Viña del Mar.

Dentro de su Plan Integral de Accesibilidad Universal, EFE inauguró en 2025 un proyecto mayor de intervención en las estaciones Quilpué y Villa Alemana, con la incorporación de ascensores, ensanche de andenes, modificación de escaleras e integración de nuevas rampas. En 2019, se adecuaron las 20 estaciones del recorrido con huellas podotáctiles, pasamanos a doble altura y bancas accesibles. También se instalaron, en 2017, ascensores y rampas en la Estación Peñablanca.

