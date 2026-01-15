Dan inicio a 10 proyectos urbanos que reforzarán la seguridad y la conectividad en zonas afectadas por el megaincendio de 2024

En el marco del Plan de Reconstrucción impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso iniciará durante este mes de enero la ejecución de 10 proyectos urbanos clave para la seguridad y conectividad de las familias afectadas por el megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Con una inversión total que asciende a 2.961 millones de pesos ($2.961.057.737), estas obras buscan no solo rehabilitar la infraestructura dañada por el fuego, sino también mitigar riesgos futuros ante emergencias.

Sobre la relevancia de estas obras, la seremi Belén Paredes destacó "esta potente inyección de cerca de 3 mil millones de pesos para que nuestras comunas puedan fortalecer la infraestructura, que va de la mano de la reconstrucción habitacional, que registra un avance de un 45% con más de 426 viviendas terminadas y/o entregadas y otras 1.200 en construcción”.

Por su parte, Nerina Paz, directora regional (s) del Serviu, sostuvo que "el Plan de Reconstrucción es integral, es decir, trabaja para recuperar las viviendas, barrios e infraestructuras dañadas por el fuego. Asimismo, cuenta con un enfoque preventivo, ya que también estamos trabajando en obras de pavimentación y conservación de vías, lo que justamente tiene un importante componente de prevención para la comunidad".

OBRAS DE ALTA COMPLEJIDAD Y SEGURIDAD

Entre las intervenciones más relevantes destaca el proyecto de “Estabilización de talud y solución de aguas lluvias en el sector Santa Sonia, de El Olivar, en Viña del Mar”. Con una inversión de $571.334.446, esta obra aborda una superficie de más de 1.200 m² de ladera mediante una solución combinada de muros de contención y tecnología innovadora. Además, incluye la reposición de 360 m² de calzada y el mejoramiento de 220 metros lineales de conducción de aguas lluvias para evitar futuras inestabilidades en el terreno.

Asimismo, iniciarán las obras de conservación de emergencia de pavimentos en los sectores de Villa Dulce y Canal Beagle, en la comuna de Viña del Mar. Con un monto de $839.671.441, este proyecto intervendrá ocho vías estratégicas, incluyendo los pasajes Isabel, Elías Barros y Puerto Natales, entre otros. Los trabajos contemplan pavimentación, nuevas redes de aguas lluvias y elementos de contención para mejorar la funcionalidad y seguridad vial de estos barrios.

Sobre este proyecto, Lucy Herrera, presidenta de la Junta de Vecinos Viña Oriente y vecina de Villa Dulce, dijo que “yo creo que esto para todos los vecinos es realmente buenísimo, porque primero nuestra población está compuesta, en su gran mayoría, por personas de la tercera y cuarta edad. Entonces los accesos son muy malos. Así que realmente eso va a ser muy bueno para inclusive cuando tengan que venir a ver algún enfermo. Así que es bastante bueno arreglar esa calle porque era todo hechizo lo que había ahí realmente, hecho por los vecinos. Así que esa mejora es realmente importante para los vecinos”.

PROTECCIÓN DEL ENTORNO

Para reducir el riesgo de propagación de incendios forestales en zonas de interfaz, el Serviu de Valparaíso ha puesto en marcha tres grandes contratos de desmalezamiento (silvicultura preventiva y reducción de carga combustible) para eliminar o disminuir vegetación y desechos que cubren diversos lotes y quebradas de la comuna de Viña del Mar.

Con una inversión de $590.000.000 y una intervención en una superficie de 97 hectáreas, las labores incluyen la limpieza de microbasurales, poda de elevación hasta los 2 metros para eliminar "combustible escala", raleo de especies exóticas invasoras y la creación de fajas perimetrales de mitigación de 30 metros de ancho en zonas colindantes a viviendas.

En Quilpué, destaca el proyecto de “Mejoramiento del área verde Nuevo Horizonte, en Pompeya Sur”. Con una inversión de $94.344.513, se transformará un espacio degradado en un área de 275 m² con nuevo mobiliario, estaciones de ejercicio, iluminación ornamental y sistema de riego, fortaleciendo el tejido social y la seguridad del sector.

Finalmente, el despliegue de enero se completa con las "Obras de Confianza" en los barrios Los Almendros, Villa Independencia y El Olivar, junto con la construcción de muros de contención en el sector Paso Hondo de Quilpué, consolidando así el compromiso institucional con la reconstrucción integral de los sectores afectados por la emergencia.

PURANOTICIA