Dan el visto bueno para instalar semáforos en punto crítico de la Av. Playa Ancha de Valparaíso

Luego de las peticiones hechas por el Municipio de Valparaíso y la Junta de Vecinos #113, la intersección de calle Alcalde Barrios con avenida Playa Ancha contará con un semáforo que buscará reducir los riesgos producidos por maniobras imprudentes por parte de automovilistas, que le han costado la vida a cinco personas en el último lustro, siendo el último episodio el ocurrido hace solo un mes.

Tras la potestad entregada por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Municipio porteño ya puede proceder en esta medida que pondrá fin a esta larga demanda de mayor seguridad vial en el sector.

Esto fue valorado por la alcaldesa Camila Nieto, quien comentó que “para nosotros era muy importante contar con este acto administrativo que nos habilita como Municipio para buscar el financiamiento, que esperamos encontrarlo en el Gobierno Regional, con el que podremos instalar este semáforo tan ansiado por la comunidad”.

En la misma línea, el seremi de Transportes, Jean Pierre Ugarte, enfatizó en que “desde el Municipio nos pidieron hace un tiempo la evaluación de un dispositivo semafórico en una intersección que, lamentablemente, ha cobrado la vida de ciudadanos de la comuna. En ese sentido, vinimos a entregar el documento que justifica su instalación, lo que ahora nos abre la posibilidad de trabajar en conjunto con los equipos municipales y otros actores, como el Gobierno Regional, para la ejecución, gestión y proyección de este dispositivo”.

Cabe destacar que, además, de las diligencias pertinentes para esta aprobación, desde la Alcaldía porteña también se realizaron distintos trabajos en el área de influencia del lugar donde ocurrió el accidente como la re-demarcación de pasos peatonales, líneas de detención y resaltos vehiculares, reforzando, además, la instalación de señaléticas.

PURANOTICIA