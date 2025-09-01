Dan el vamos a las obras que darán vida al Centro Comunitario y de Emergencias La Cantera en La Ligua

Con el acto de la primera piedra, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo dio el vamos a las obras que darán vida al Centro Comunitario y de Emergencias La Cantera, la primera infraestructura de esta índole a nivel regional, y tercera en Chile, que beneficiará a la comuna de La Ligua.

El espacio es largamente anhelado por las agrupaciones sociales que harán uso de sus instalaciones y que tiene un presupuesto cercano a los $375.000.000 millones.

Tal como lo dice su nombre, el centro paralelamente servirá para sobrellevar emergencias locales, ya que está contemplado que a futuro sesioné allí el Comité para la Gestión del Riesgo y Desastres (COGRID), además de ser un punto de acopio. Asimismo, en su diseño está contemplada una sala de primeros auxilios.

Sobre el doble beneficio que implica el desarrollo de esta iniciativa, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta, comentó que “este es un centro para las organizaciones que están en torno a este barrio, y además va a tener un centro de emergencia. Es como dos por uno, dos centros, porque son dos infraestructuras que el ministerio financia a través de su Programa de Mejoramiento de y Barrios y Viviendas (DS27), Y que busca justamente fortalecer las organizaciones sociales, generar espacio de encuentro”.

Precisamente, las cuatro organizaciones que formaran parte del centro, son la Junta de Vecinos La Cantera, Club Adulto Mayor Nuevo Renacer, Club Deportivo El Cóndor y el Centro de Madres local. Cada una de ellas tendrá una oficina personalizada para hacer sus actividades y reunirse.

Por su parte, el alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, se mostró satisfecho con el hito. Es “un sueño que se veía lejano y hoy día ya tenemos la primera piedra, ya se empezó a construir. Así que agradecer también al Gobierno por haber estado apoyándolo, al Serviu y a todas las entidades justamente que han hecho posible y a los dirigentes sociales que hoy día van a tener su sede, su espacio para poder juntarse. Por fin vamos a tener un centro de emergencia, donde nos vamos a poder juntar, donde vamos a poder planificar las diferentes emergencias que presenta esta comuna de La Ligua”.

El centro La Cantera está proyectado que finalice en el plazo de un año. Sobre sus características técnicas, tendrá baños para estándar, baños con accesibilidad universal, cocina, salón Principal, salón Multiuso una sala audiovisual con fines educativos.

