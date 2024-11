Damnificados del megaincendio exigen Estado de Excepción Constitucional para garantizar su seguridad

La comunidad afectada por el megaincendio de febrero en la región de Valparaíso solicitó en la Cámara de Diputados, que las Fuerzas Armadas tomen control de la seguridad en los sectores impactados, debido a la falta de medidas preventivas y de desmalezamiento de la zona, además de los incendios intencionales de esta semana y al aumento de robos en las zonas de reconstrucción.

Los diputados Hotuiti Teao, Luis Fernando Sánchez y Andrés Celis, respaldaron la solicitud, denunciando la falta de concreción del Plan de Reconstrucción y el incumplimiento de la labor de resguardo a la ciudadanía por parte de la Delegación Presidencial en estos nueve meses posteriores al siniestro.

En representación de la ONG Sobrevivientes del Mega Incendio, Michael Sasso, expresó la indignación de los afectados, que sienten que sus necesidades han quedado invisibilizadas.

“No queremos vivir en medio de la delincuencia ni ser olvidados por el país. Llevamos nueve meses en la incertidumbre, sin reconstrucción y sin seguridad. Solo en los últimos días hemos tenido nuevos focos de incendio, vivimos día a día con miedo a que nos quemen nuevamente o que nos roben. Exigimos más seguridad, planes de evacuación y medidas de prevención contra incendios, algo que ni la municipalidad ni la delegación presidencial ha abordado seriamente”, afirmó el vocero.

El damnificado, agregó además que “necesitamos señalización, vías de escape nuevas y también atención psicológica para todas las personas afectadas. Solicitamos un Estado de Excepción o, al menos, un sistema de seguridad efectivo que garantice nuestra tranquilidad en Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y todas las áreas en riesgo, más aún ahora que estamos entrando en época de incendios y seguimos siendo víctima de robos a lo poco y nada que tenemos”.

En tanto, el diputado Hotuiti Teao, quien ha estado acompañando y escuchando las demandas de los afectados, subrayó que el problema de la inseguridad en las zonas siniestradas es grave y requiere una respuesta urgente. “Hoy, los damnificados que siguen viviendo en carpas por el atraso en el Plan de Reconstrucción, enfrentan un grave problema de seguridad; hay personas detenidas por provocar incendios alrededor de las zonas que ya fueron devastadas y lamentablemente, no hay nadie resguardando estos lugares. Los mismos vecinos han tenido que asumir labores de desmalezamiento, tarea que claramente corresponde a las autoridades y, peor aún, siguen siendo víctimas de robos de sus materiales de reconstrucción”.

“Emplazamos a la municipalidad de Viña del Mar para que explique por qué aún no se han implementado brigadas efectivas que mantengan las zonas siniestradas limpias y libres de maleza, ni recursos para evitar nuevos incendios, especialmente ahora, a que estamos ad portas del verano. No podemos permitir que se repita una tragedia como la del pasado año, pero lamentablemente, vemos que no se ha implementado nada nuevo para prevenir nuevas tragedias”, expresó el legislador.

El parlamentario también enfatizó que “el hecho de que hoy vengan los damnificados a pedir que intervengan las fuerzas armadas es señal de que la Delegada Presidencial no está cumpliendo con su labor. Peor aún, cuando siguen viviendo en carpas. Es deber de la autoridad, como el SERVIU y el MINVU, dar certeza y garantizar la reconstrucción de estos hogares, algo que, a día de hoy, no se ha cumplido”, puntualizó.

En esa misma línea, el diputado Andrés Célis sentenció que, “reitero que he conversado con la ministra de Defensa, y tenemos una reunión programada para evaluar alternativas que permitan a las Fuerzas Armadas proteger las zonas afectadas por el incendio en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Además, al nuevo contralor de la región de Valparaíso, quien debería asumir en los próximos días, se le solicitará una auditoría completa del plan de reconstrucción para asegurar que el gobierno esté cumpliendo con sus compromisos en estas áreas”.

“También estamos en contacto con organismos internacionales para revisar si corresponde sancionar a Chile por posibles incumplimientos en derechos humanos. Por último, vamos a gestionar recursos de estos organismos para apoyar en la limpieza y mejorar la seguridad, con el fin de prevenir futuros incendios, ataques y entregar herramientas de protección a los vecinos de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y otras zonas de la región de Valparaíso. Lo fundamental aquí es que el compromiso del gobierno será auditado para verificar si realmente se ha cumplido lo prometido", remató.

Por su parte el diputado y jefe de la Bancada Republicana Luis Fernando Sánchez anunció que “personalmente he enviado un oficio de fiscalización y un oficio de Transparencia hacia la Municipalidad. Es la única forma por medio de la cual logré que me entregaran algún tipo de información y queda claro que no contrataron dotaciones extra, no están haciendo labores de desmalezamiento, ni limpieza de quebradas, no están haciendo absolutamente nada. Ha sido un desastre la gestión de Macarena Ripamonti y ha sido un desastre también la gestión del Gobierno que no están colaborando en absolutamente nada”.

“Nosotros le hacemos un llamado una vez más a la alcaldesa y al Gobierno de que tienen que hacerse cargo de estas emergencias, porque si llega a ocurrir algún desastre y nos encontramos de nuevo con que no hicieron nada, ya no van a ser advertencias, sino que querellas en su contra”, concluyó.

