Damnificados del megaincendio en Viña que iniciaron huelga de hambre radicalizarían la medida: amenazaron con coserse la boca

El pasado viernes 7 de marzo se inició una nueva huelga de hambre por parte de damnificados del megaincendio de febrero de 2024, quienes perdieron sus casas en el campamento Manuel Bustos, en Viña del Mar. No es la primera manifestación de este tipo que se lleva a cabo, porque antes la misma medida la adoptaron cinco afectados de la Villa Independencia –entre ellos, Víctor Quintana Ferreira, quien tal como denunció Puranoticia.cl, no era damnificado de la catástrofe que le costó la vida a 137 personas en Viña, Quilpué y Villa Alemana, sino que registra domicilio en la región de Los Ríos-.

Ahora, quienes optaron por la vía de dejar de consumir alimentos son Omar Vidal y Cristopher Ahumada, quienes desde sus carpas instaladas al interior de la plaza de las Culturas están tratando de conseguir un baño químico. A su vez, un vecino del campamento les facilita la energía eléctrica, mientras que el agua se la llevan en bidones. También han sido atendidos por personal público del área de salud.

A diferencia de la primera huelga realizada por los damnificados, que se extendió por 10 días, ahora los dos movilizados han asegurado que podrían llegar a “coserse la boca” en señal de protesta. Así lo confirmó a Puranoticia.cl la abogada Marcia Marchant, quien representa a las familias de damnificados de Viña del Mar y Quilpué.

“Hay mucho que hacer y, bajo esas circunstancias, hay que obtener mucha información para aclarársela a la autoridad y, en definitiva, proceder lo más pronto posible, porque los huelguistas lo único que señalaron es que, si de aquí al jueves no se presenta la autoridad, si la autoridad no hace absolutamente nada, no se mueve, se van a coser la boca, los labios”, indicó la profesional.

La jurista precisó que “desde mi perspectiva, es algo demasiado extremo, sigue siendo un sacrificio humano y, a través de Puranoticia.cl y ojalá que también los otros medios lo hagan, la autoridad pueda acceder, porque las soluciones son simples, sólo falta hacer el trabajo. Esto no es algo que revista mayor complejidad y, por eso, sólo falta activar y llevar a cabo acciones que le resolverían un tremendo problema a los vecinos de la población Manuel Bustos”.

Añadió que “los insté a no hacer la huelga por las consecuencias que implica para la salud de cada uno. Cuando supe que se coserían la boca, los fui a ver para disuadirlos de no hacerlo por lo que implica, pero esta decisión la tomaron antes de que los fuera a ver, lo que indica que lo tenían decidido al momento de saber yo. De todas formas, sigo yendo al lugar de la huelga, converso con ellos, con sus familias, vecinos, amigos que los acompañan y todos están apoyándolos”.

CAUSAS DE LA HUELGA

Los damnificados que iniciaron la huelga de hambre lo hacen en representación de las familias de la población Manuel Bustos y sus demandas son concretas: la regularización de los terrenos donde viven (están topografiados), que las familias que quedan fuera del polígono sean reubicadas de manera inmediata (entre 5 y 10 familias a las que se le entregue un subsidio para poder instalarse en otro lugar). Asimismo, que se reestablezca el bono de acogida, ya que los afectados señalan que en la población Manuel Bustos, no es efectivo que el Gobierno haya entregado una solución habitacional, requisito para haber dejado de pagar el bono.

Marchant explicó a Puranoticia.cl que, en el caso puntual de la exigencia de regularizar los terrenos, estos “estaban siendo regularizados, hay familias que cuentan con sus títulos de dominio y ellos (los huelguistas y los damnificados) dicen ¿por qué unos sí y otros no?, en circunstancias que todos esos terrenos son fiscales, son Serviu. Sólo falta que las autoridades respectivas terminen de llevar a cabo el proceso y entregar el título de dominio y con el título de dominio en mano, pueden acceder a todo el sistema de reconstrucción y de beneficios sociales, en el sentido, por ejemplo, de tener un subsidio habitacional, cómo siempre se ha hecho”.

Agregó que “siempre esto ha existido en el país, lo que dio solución a muchas familias, pero a contar de 2006 no se quiso seguir solucionando el tema habitacional y, por eso, estamos en la situación catastrófica en que estamos ahora. Creo que ya no son 8 mil viviendas las que faltan, supera el millón”.

