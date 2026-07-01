Damnificados del megaincendio en Viña del Mar acuden a la ministra Chomalí clamando por atenciones en salud mental

A más de dos años del fatal megaincendio que devastó a Viña del Mar, un grupo de damnificados, acompañado por el diputado Hotuiti Teao (Ind-UDI), sostuvo una reunión con la ministra de Salud, May Chomalí, para solicitar una intervención urgente en materia de salud mental. Las familias afectadas denunciaron un abandono en la atención psicológica durante las administraciones anteriores y pidieron medidas concretas para enfrentar las secuelas que aún deja la tragedia.

El diputado Teao advirtió la gravedad del escenario que enfrentan los sobrevivientes, recalcando que los damnificados “necesitan atención psicológica” debido a los traumas que arrastran desde el incendio. “Principalmente porque no obtuvieron atención médica psicológica de parte de las autoridades anteriores, y esperamos que en esta administración la ministra les pueda otorgar a todos, y cada uno de ellos, una atención psicológica como corresponde”, afirmó el parlamentario.

Durante la reunión, los asistentes expusieron los testimonios de quienes vivieron la catástrofe en primera persona, describiendo un escenario marcado por profundos cuadros de estrés postraumático que afectan a personas de todas las edades y que, aseguran, continúan sin una respuesta adecuada por parte del Estado.

“Muchos de ellos perdieron familiares de manera directa. Tuvieron que presenciar no solamente el incendio, sino que ver a sus seres queridos calcinados”, relató Teao de forma cruda, agregando que el impacto en los grupos más vulnerables es crítico: “Hay niños que presenciaron esto, hay adultos mayores que hasta el día de hoy necesitan terapia y distintos tipos de ayuda de manera psicológica. Acá hay personas que han intentado quitarse la vida, y dentro de ellos hay menores de edad”.

Frente a esta realidad, el legislador explicó que solicitaron formalmente a la ministra Chomalí evaluar una respuesta concreta para garantizar atención psicológica especializada a las familias afectadas. “Que pueda analizar, de una u otra manera, que ellos puedan recibir la atención psicológica que necesitan para recuperar sus vidas y poder seguir adelante”.

Los dirigentes y representantes de las familias damnificadas valoraron la instancia como una oportunidad para visibilizar las consecuencias que aún enfrentan tras el megaincendio, además de agradecer el respaldo parlamentario que permitió llevar sus demandas ante el Ejecutivo. En ese contexto, destacaron la importancia de “escuchar nuestros relatos y de los vecinos que hemos escuchado desde que estamos en esta dirigencia”.

Finalmente, además de reiterar la necesidad de contar con especialistas en salud mental, los vecinos extendieron una invitación directa a la secretaria de Estado para que conozca la situación en terreno. El llamado apunta a “que pueda acercarse a las zonas damnificadas para ver con sus propios ojos en terreno la realidad de los damnificados”, concluyeron.

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