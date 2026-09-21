Damnificados de El Olivar acudirán ahora a la Corte Suprema tras rechazo de recursos: "Sentencia no resuelve el fondo del asunto"

La controversia por la paralización de obras en El Olivar, en Viña del Mar, continuará ahora ante la Corte Suprema, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazara los recursos de protección presentados por familias damnificadas, la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián.

La resolución, conocida tras casi cinco meses de tramitación, estableció que los cuestionamientos planteados por los recurrentes corresponden a materias de alta complejidad técnica que requieren peritajes y otras pruebas, por lo que deben ser abordados mediante un juicio de mayor conocimiento para poder resolverlos.

El tribunal de alzada porteño, además, sostuvo que los reparos formulados contra la actuación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) no daban cuenta de una vulneración legal o reglamentaria en este sector de la Ciudad Jardín.

Frente a este escenario, el abogado Juan Andrés Pavez, quien representa a damnificados del megaincendio de 2024 en El Olivar, confirmó a Puranoticia.cl que recurrirán ante el máximo tribunal del país, cuestionando que la Corte porteña no se haya pronunciado sobre las garantías constitucionales invocadas por sus representados.

"Nosotros estamos tranquilos porque este proceso que se había visto dificultado y ralentizado tuvo una resolución. Nosotros celebramos la resolución, de que la Corte al menos después de casi cinco meses de tener un recurso de protección, siendo esta una acción cautelar de urgencia, la falla", comenzó señalando el jurista.

Luego recordó que durante la tramitación habían solicitado dos órdenes de no innovar y afirmó que ya tenían antecedentes que les permitían anticipar el sentido que tendría el pronunciamiento del tribunal de alzada. Pero además, el abogado apuntó a que la resolución se refiere a los recursos que fueron acumulados al rol 3217 de 2026, planteando que existen otras acciones que no quedarían comprendidas en el fallo.

Uno de los elementos que Pavez valoró de la resolución es que, según explicó, las viviendas que ya están construidas no quedarían expuestas a una eventual demolición por parte del Ministerio de Vivienda que lidera Iván Poduje.

Consultado por el principal aspecto que cuestiona del fallo, Pavez sostuvo que "hay una sentencia judicial que, de alguna forma, no resuelve el fondo del asunto. Dice la sentencia que todo lo que se ve aquí es un juicio de lato conocimiento. ¿Qué significa? Que tiene que verse en otros juicios. Sin perjuicio de ello, nosotros como sobrevivientes del incendio íbamos por el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Además, por las garantías de igualdad y por el derecho de propiedad, como también por un juicio justo. Nada de eso pronunció la Corte", afirmó.

RECURRIRÁN A LA CORTE SUPREMA

La representación de los damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024 anunció que apelará el fallo para que sea revisado por la Corte Suprema. Pavez sostuvo que el máximo tribunal deberá pronunciarse sobre las garantías constitucionales que, a su juicio, no fueron abordadas por la Corte de Apelaciones.

"De hecho y de derecho de la resolución, no se ajusta a derecho y, por ende, vamos a deducir una apelación que se presentará estos días para que lo conozca la Corte Suprema, el tribunal máximo del país y ellos resuelvan la situación. Debiera hacerse cargo de decir por qué, ante las preguntas de estos recurrentes, cómo se afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de mis representados, y también tienen que hacerse cargo de las demás garantías, de igualdad, del debido proceso y del derecho de propiedad", sostuvo el profesional de las leyes en diálogo con Puranoticia.cl.

Respecto de la decisión de la Corte de Apelaciones de derivar las materias de fondo hacia otras acciones judiciales, planteó que "evidentemente, las acciones pueden ser penales, civiles y de otra índole. Habla de acciones en general. Por eso también para nosotros hay una tranquilidad dentro de la sentencia, ya que dice que sí hay vulneración, pero que tienen que verla otros tribunales. El punto es que no se hace cargo de la vulneración constitucional que debe hacerse cargo".

El abogado fue consultado directamente por su evaluación de la actuación de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ante lo cual respondió de una manera que todos pudieran entender: "Yo creo que en términos futbolísticos, tiró la pelota al córner".

Pese al escenario judicial, Pavez aseguró que el ánimo de sus representados es de esperanza: "Mis representados, que son las personas más valientes de Chile, (...) ellos esperan que de aquí a la Navidad se solucione todo. Ellos esperan estar en la Navidad en sus hogares. Entonces, el tiempo que hay de aquí a la Navidad permitirá que todas las autoridades pongan el coto suficiente para que, de esa manera, mis representados puedan volver a sus casas. Han sido gravemente afectados en su derecho de propiedad y desde esa perspectiva también afectada su vida. Imagínese que habían personas que ya debieran estar viviendo en sus casas, la afectación a su integridad psíquica y física es gravísima", afirmó el abogado Pavez a este medio.

ACUSA "PRESIONES" DE PODUJE

Junto con cuestionar el contenido del fallo de la Corte porteña, el abogado apuntó sus críticas hacia el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a propósito del respaldo político que ha rodeado la decisión de paralizar las obras en El Olivar.

"Las personas se han presentado, los políticos han ido a El Olivar, pero se han retirado. Entonces, eso también es un hecho. Y también se retiran porque han recibido las presiones específicas del señor Iván Poduje", acusó el abogado.

Juan Andrés Pavez también agregó que "confiamos en los tribunales. Yo confío en los tribunales. Yo soy abogado. Y dentro de los 20 años que llevo de título, nunca he perdido la confianza en los Tribunales de la República. Y hoy día no va a ser la primera vez que la pierda. Evidentemente, lo que hizo la Corte de Apelaciones fue un fallo en derecho, del cual evidentemente no estamos de acuerdo en sus fundamentos, porque entiendo que no falló en lo que se le pedía", manifestó el jurista.

En ese sentido, insistió en que, desde su perspectiva, "lo que hay es un acto arbitrario e ilegal, el que sostenemos nosotros con toda la convicción, porque si yo vengo un día lunes 21 de septiembre acá a plantear lo que estoy señalando es porque tenemos la plena convicción y no un sesgo referido a que aquí el ministro Iván Poduje lo que hizo fue dañar gravemente el derecho a la vida y, por ende, todas las otras garantías y los otros derechos que están involucrados aquí".

Finalmente expuso que "por eso es la apelación, porque la Corte Suprema, el máximo tribunal, en el cual ya el juez que va a mirar, que son cinco y no tres, también esa es una diferencia, entonces va a mirar esto desde la perspectiva de las garantías constitucionales. Y es la Corte Suprema encargada en este caso, de enmendar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Pero vuelvo a repetir: para nosotros esto es un gran avance, porque la Corte resuelve cinco de los recursos presentados", concluyó quien representa a los damnificados de El Olivar.

PURANOTICIA