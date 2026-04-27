CUT convoca a gran marcha para el 1 de mayo en Valparaíso: rechazan el ajuste fiscal y otras medidas adoptadas por el Gobierno

En el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, el Consejo Provincial de la CUT Valparaíso, junto a organizaciones sindicales, gremiales, territoriales y estudiantiles, convocó a una gran movilización para este viernes 1 de mayo, a las 10:30 horas de la mañana, en un recorrido que comenzará en la plaza Sotomayor y finalizará en avenida Pedro Montt con calle Carrera, donde se montará un escenario con música y una murga infantil, en una jornada que busca ser “festiva, familiar y combativa”.

La convocatoria se da en rechazo al ajuste fiscal del 3% anunciado por el Gobierno, a la circular N°16 del Ministerio de Hacienda que elimina más de 57 programas sociales y educativos, y al proyecto de ley miscelánea que, según denuncian las organizaciones, reduce impuestos a los sectores más ricos mientras se recorta gasto social. En su declaración pública, la Central Unitaria de Trabajadores Provincial advirtió que “este ajuste no es coyuntural ni inevitable: es la continuidad de un modelo neoliberal que descarga el peso de la crisis sobre quienes viven de su trabajo”.

Alexis Antinao, secretario general de la CUT Provincial de Valparaíso, comentó que "este llamado es para el recorrido del 1 de mayo, que se va a iniciar en plaza Sotomayor. Vamos a llegar hasta la Av. Pedro Montt con Carrera, donde vamos a montar un escenario. Queremos que también sea festivo, independiente de las complejidades que hoy día viene planteando el Gobierno. Por lo tanto, vamos a tener música, una murga de niños, y vamos a tener, ojalá, a toda la familia, a los pobladores, a los estudiantes, a las y los trabajadores”.

Consultado por la implementación de la ley de 40 horas, Antinao señaló que "esperemos que este gobierno no empiece a poner restricciones. En el sector público no se negoció, es un proceso que vamos a tener que impulsar”.

Además, sobre el salario mínimo, advirtió que "el IPC de marzo fue de 2,5% y este mes las proyecciones están entre 1,5% y 1,8%. Lo mínimo que vamos a requerir es un 5%. Cuando aumentan los combustibles, lo que tienen que hacer los gobiernos es proteger la canasta básica con aportes del Estado. Hoy el gobierno envía una ley miscelánea con rebaja de impuestos a los superricos, mientras Falabella aumentó sus utilidades en más de 170% y Cencosud en más de 80%”.

En la misma línea, el diputado Luis Cuello afirmó que "creo que este momento es clave para poder demostrar una unidad del movimiento social, de salir a la calle junto al movimiento sindical para defender las conquistas sociales, sobre todo para impedir que se concrete un proyecto regresivo que va dirigido directamente en contra de la clase trabajadora y que favorece a los más ricos. Este es el momento de la unidad, este es el momento de levantar las banderas de los trabajadores y salir a la calle el Primero de Mayo en Valparaíso”.

A su vez, Susana Cristi, presidenta (s) de ANEF Valparaíso, expuso que "estamos aquí con los compañeros de la CUT manifestando nuestro total rechazo a las políticas públicas que ha estado instaurando este gobierno: el recorte fiscal del 3%, las 140 medidas que vienen a socavar el Estado, achicarlo y pasar por banda todo lo que ha costado sacar adelante en salud, educación y prevención. Son 2 mil niños de Junaeb que no tendrán alimentación. Llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores públicos y privados a manifestarse en las calles de Valparaíso”.

Por su parte, Violeta Flores, dirigenta de la CUT Valparaíso y presidenta de la Asociación de Académicos de la UV, sostuvo que "la circular 16 que ha presentado el gobierno respecto al presupuesto hasta 2031 es tremendamente preocupante, porque no solamente recorta programas, sino que desmantela el sistema de educación superior, debilitando las becas y los sistemas de ingreso de la población más vulnerable”.

Luego, Vielka Araya, presidenta de Ajunji Valparaíso, denunció que "venimos a hacer una denuncia pública por el gran retroceso que se está dando en educación parvularia por la aplicación del decreto 315, que genera menor dotación de personal. Afecta la atención de niños con necesidades educativas especiales, genera sobrecarga laboral y aumenta la accidentabilidad de los niños y niñas por carencia de personal. Un retroceso que no vamos a aceptar, y por eso llamamos a todas las trabajadoras y trabajadores a sumarse el primero de mayo a esta gran marcha”.

En tanto, Gonzalo Calisto, director de Fedeprus Valparaíso-San Antonio y encargado de salud de la CUT provincial, indicó que "la Dipres sacó un informe con un recorte de programas, principalmente de atención primaria en salud. Hacemos un llamado a la ministra de Salud a que defienda con garras y dientes el presupuesto en salud, así como lo hizo el ministerio de Seguridad. Si no tenemos para reemplazar a los trabajadores, la salud pública se va a seguir socavando. Quieren privatizar la salud pública, subvencionarla y externalizarla, como en el hospital Félix Bulnes".

PURANOTICIA