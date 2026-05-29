«Cupón Pesca Artesanal»: Gobierno presentó en Concón el beneficio que entregará hasta 600 mil pesos para carga de combustible

Luego que el Gobierno lanzara el «Cupón Pesca Artesanal», en el marco del plan Chile Sale Adelante en La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio un punto de prensa en la Caleta San Pedro de Concón para destacar esta medida.

La autoridad explicó que "se trata de una de las medidas que el Presidente José Antonio Kast le ha comprometido al país, en el contexto del alza internacional del precio de los combustibles, que se suma al «Cupón Gas», que está alcanzando el 50% de activaciones para poder acceder al beneficio de $27.000 de compra de gas licuado".

El «Cupón Pesca Artesanal» es una ayuda potencial de hasta $600.000 para pescadores artesanales del país que cumplan determinados requisitos, y que puede emplearse solo para cargar combustible por intermedio de la CuentaRUT de BancoEstado, entidad con la que el Gobierno ha realizado una alianza estratégica para estos fines.

El combustible representa cerca del 60% de los costos operacionales de la pesca artesanal, por lo que este cupón está dirigido especialmente para este rubro. Así lo indicó la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, quien dijo que "sólo en este mes, este beneficio llegará a cerca de 4 mil pescadores artesanales en Chile”.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, recordó que la pesca artesanal realiza un gran sacrificio y producto de los vaivenes climáticos, se les hace complejo sustentarse día a día, motivo por el que valoró este aporte señalando que "para Valparaíso la pesca es muy significativa por la actividad económica que representa y los empleos que produce de manera directa e indirecta, así es que estoy muy agradecido de lo que está haciendo el Gobierno por ellos”.

Finalmente, el subgerente regional de BancoEstado, Francisco Leiva, mencionó la satisfacción de la entidad de participar en la entrega de este beneficio, a través de sus productos (CuentaRUT y bolsillo electrónico), manifestando que "esto va a permitir que el beneficio sea dirigido y ocupado para el objetivo que ha sido dispuesto para los pescadores artesanales de nuestro país”.

Cabe hacer presente que los requisitos de acceso son mantener inscripción vigente en el Registro Pesquero Artesanal; ser titular de una embarcación artesanal de hasta 12 metros de eslora; registrar actividad acreditada durante el año 2025, mediante desembarque; y acreditar operación en el mes inmediatamente anterior a aquel en que se otorgue el beneficio. Por ejemplo, para acceder al beneficio del mes de mayo, el/la pescador/a deberá acreditar operación en el mes de abril.

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