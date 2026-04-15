Cuerpo sin vida de una persona fue hallado flotando en sector portuario de San Antonio

El cuerpo sin vida de una persona fue hallado flotando en las cercanías del roquerío del recinto QC “Policarpo Toro”, en el puerto de San Antonio.

Este hecho obligó a un despliegue de unidades de emergencia de la Armada, cerca de las 15:20 horas de este miércoles.

Los equipos lograron recuperar el cuerpo desde el agua y trasladarlo hasta un punto seguro en tierra.

El subteniente litoral Javier Venegas, de la Capitanía de Puerto de San Antonio, detalló que “se recibió un llamado de un cuerpo flotando al interior de la poza, por lo que se concurrió al lugar haciendo el rescate y poniéndolo en un lugar seguro”.

Tras informar al Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML), quienes se hicieron cargo de las diligencias investigativas.