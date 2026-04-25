Cuerpo de Almirantes en Retiro de la Armada en picada contra Alcalde de Zapallar por suspensión de desfile

La decisión de la Municipalidad de Zapallar de suspender el acto y desfile por el Día de las Glorias Navales abrió una nueva controversia, luego de que el Cuerpo de Almirantes en Retiro cuestionara públicamente la medida impulsada por el alcalde Gustavo Alessandri.

La resolución fue anunciada esta semana por el jefe comunal, también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quien informó que los recursos destinados a la ceremonia serán redirigidos a ayudas sociales para familias vulnerables.

Desde el municipio explicaron que la suspensión “permitirá redirigir recursos hacia apoyo social directo a familias vulnerables”.

Además, señalaron que la decisión responde a “una mirada de responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y el sostenido aumento del costo de la vida”.

Sin embargo, la medida fue cuestionada en una carta publicada en El Mercurio, firmada por el vicealmirante en retiro Kurt Hartung Sabugo, presidente de la agrupación.

“Esa lógica abre una interrogante más profunda: ¿Puede el Estado, en cualquiera de sus niveles, relativizar sus símbolos fundacionales en función de coyunturas económicas?”, planteó.

En el texto, los exuniformados sostienen que suspender el tradicional desfile no constituye solo una decisión administrativa, sino una señal que afecta el equilibrio entre gestión pública e identidad nacional.

También remarcaron el valor simbólico de Arturo Prat Chacón, señalando que representa “uno de los pilares más profundos de la identidad republicana de Chile: el cumplimiento del deber hasta las últimas consecuencias, la vocación de servicio y el sentido de patria”.

Los firmantes insistieron en que el debate no enfrenta lo social con lo simbólico, sino que ambos aspectos deben convivir. “Una comunidad que pierde sus referentes identitarios también debilita su cohesión, su sentido de pertenencia y, en definitiva, su capacidad de proyectarse como sociedad”, indicaron.

Finalmente, advirtieron que “cuando una sociedad deja de conmemorar a sus héroes, corre el riesgo, silencioso pero real, de dejar de comprender por qué lo son”.

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