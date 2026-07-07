Cuentas de la luz en la región de Valparaíso: Seremi de Energía explica alzas y proyecta rebajas recién hacia el año 2028

El Seremi de Energía de la región de Valparaíso, Celso Quezada Ríoseco, se refirió en entrevista con Puranoticia.cl al reciente descongelamiento de las tarifas eléctricas y al impacto que esta medida tendrá en los hogares de la zona. Mientras que a nivel nacional el alza promedio alcanza un 4,9%, en la región de Valparaíso el incremento para los clientes residenciales es de un promedio de 2,2%.

La autoridad regional explicó que este ajuste tarifario responde a compromisos financieros pendientes heredados de la administración anterior, los que se originaron durante el período en que las tarifas permanecieron congeladas.

"Estamos pagando las consecuencias de una mala gestión, de una mala administración y de una pandemia que estaba de por medio", argumentó Quezada, detallando que se acumuló una deuda global de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares con las generadoras y cerca de 900 millones de dólares con las empresas distribuidoras.

El titular de Energía explicó que la deuda con las empresas generadoras se extenderá hasta el año 2035. Sin embargo, entregó una señal de optimismo respecto a la evolución de las tarifas eléctricas, asegurando que a partir de 2028 el ingreso de nuevos contratos de suministro, con costos más bajos, permitirá reducir las cuentas de la luz para los hogares chilenos.

"Esta deuda que ahora se va a comenzar a pagar (...) debería estar hasta el año 2028, pasado el 2028, van a entrar algunos contratos que tienen precios más bajos y van a permitir en el 2028 que las cuentas bajen".

Con el objetivo de mitigar el impacto del alza en los hogares, el Ejecutivo impulsa el proyecto de ley "Ordenemos las cuentas", iniciativa que busca ampliar los subsidios eléctricos vigentes y generar instancias de negociación con las empresas distribuidoras para revisar los contratos actuales.

"El proyecto contempla el poder conversar con las empresas distribuidoras respecto de los contratos que hoy día están vigentes para revisar los precios", explicó la autoridad.

En materia de desarrollo energético, Quezada también destacó el papel que desempeña la región de Valparaíso en la transición hacia energías limpias, resaltando la aprobación de 13 proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), con una inversión de 2.160 millones de dólares y una capacidad adicional de 1,8 gigawatts para la región.

Asimismo, subrayó la importancia de la futura línea de transmisión Quimal - Lo Aguirre, infraestructura que permitirá transportar energía desde el norte del país hacia la zona central, contribuyendo a reducir los costos del suministro en los próximos años.

"Va a traer energía barata y económica desde el norte hacia la zona central del país. Esto va a tener un impacto directo obviamente en las cuentas de manera final hacia el 2030", concluyó el Seremi.

PURANOTICIA