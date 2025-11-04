«Cuentas Claras»: Cariola llama al Gobierno a patrocinar proyecto para devolución inmediata de cobros indebidos de luz

Tras conocerse nuevos antecedentes que revelan que Transelec habría propuesto al exministro de Energía, Diego Pardow, devolver anticipadamente los cobros excesivos en las cuentas de la luz, la diputada y candidata al Senado por la región de Valparaíso, Karol Cariola, llamó al Gobierno a patrocinar con urgencia el proyecto de ley «Cuentas Claras», impulsado por la bancada eléctrica, que busca asegurar la devolución inmediata de los montos cobrados de más y fortalecer la transparencia en el sistema tarifario.

“El Gobierno y el nuevo ministro tienen en sus manos la responsabilidad de actuar rápido. No puede seguir pasando tiempo porque ya pasó suficiente. Lo que hizo el exministro Pardow, al no recoger una propuesta de devolución que venía de la propia empresa, me parece grave e inaceptable y sigue dejando en evidencia la indolencia que tuvo”, afirmó la integrante de la bancada transversal eléctrica.

La parlamentaria agregó que los proyectos que abordan esta materia cuentan con amplio respaldo transversal, lo que demuestra la voluntad política de avanzar en justicia para las familias afectadas. “Hay tres proyectos de ley que se declararon admisibles por una amplia mayoría en la Cámara. Eso demuestra que existe disposición de todos los sectores para establecer una ley que devuelva los cobros indebidos, que entregue transparencia y que aborde de fondo los altos precios de la energía”, dijo.

En ese contexto, Cariola recordó que Chile tiene “la tarifa de energía más cara de Latinoamérica”, producto de un modelo que mantiene contratos antiguos, fósiles y contaminantes. “Tenemos que tomar medidas estructurales. No basta con reconocer el problema, hay que actuar con decisión y responsabilidad con las familias”, aseguró.

Respecto a la acusación constitucional contra el exministro Pardow, la diputada sostuvo que es importante que la Comisión Revisora considere todos los antecedentes que surjan. “Este es un antecedente más que, a mi juicio, deja en evidencia la indolencia que tuvo el ministro respecto a una situación gravísima. Nosotros creemos que el exministro ya pagó una parte de su responsabilidad política al dejar el cargo, pero no descartamos ejercer nuestras facultades fiscalizadoras si se comprueba una negligencia grave”, puntualizó la congresista comunista.

Finalmente, la parlamentaria insistió en que el Ejecutivo debe dar una señal clara de compromiso con la ciudadanía. “Hoy día lo que queda es que el Gobierno tome la iniciativa. No podemos seguir solo en justificaciones, buscando caminos. Los caminos están puestos sobre la mesa. Hay tres proyectos de ley que se presentaron y se declararon admisibles por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, lo que demuestra la voluntad política de avanzar hacia la devolución inmediata de los cobros abusivos”, concluyó Cariola.

