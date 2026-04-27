Cuenta Pública en Villa Alemana: alcalde Estay destaca 33 compromisos cumplidos y resalta avances en seguridad y desarrollo económico

Una administración enfocada en la seguridad integral, en mejorar la gestión municipal e impulsar el desarrollo económico de la ciudad, fue lo que dio a conocer el alcalde Nelson Estay, en el marco de la Cuenta Pública 2025 de la Municipalidad de Villa Alemana.

Además, resaltó iniciativas como la atención nocturna municipal, la externalización del servicio de aseo domiciliario, además del intenso trabajo por dar mayor tranquilidad a la comunidad con la puesta en marcha del plan Villa Alemana Seguro.

La ceremonia, realizada en el gimnasio del colegio Hispano, contó con más de mil asistentes, quienes pudieron conocer de primera fuente el desarrollo de la gestión municipal durante el año pasado.

En el marco del plan Villa Alemana Seguro, durante 2025 la seguridad pública se convirtió en una de las prioridades, impulsando una estrategia integral orientada a prevenir delitos, recuperar espacios públicos y fortalecer la presencia en terreno. Entre otras medidas, se reforzaron los patrullajes preventivos, sumando operativos focalizados y trabajo coordinado con Carabineros a través de rondas mixtas e intervenciones de alto impacto, además de la instalación de una caseta de seguridad en el Paseo Latorre.

En materia de ordenamiento comunal, se desarrollaron fiscalizaciones al comercio irregular, retiro de vehículos abandonados y recuperación de espacios públicos. También consideró apoyo directo a víctimas a través de la oficina de Atención a Víctimas de Delitos.

Respecto a estos puntos, el alcalde Estay señaló que “hemos reforzado el trabajo preventivo y la coordinación con distintas instituciones, impulsando acciones concretas que permitan recuperar la tranquilidad de cada sector y fortalecer la percepción de seguridad”.

Asimismo, destacó los ejes de Desarrollo Económico y el Mejoramiento de la Gestión Municipal, diciendo que "estos lineamientos han orientado de manera transversal cada una de las acciones impulsadas durante el año, permitiendo avanzar de forma equilibrada en materias esenciales”.

COMPROMISOS CUMPLIDOS

El alcalde también dio a conocer que en 2025 se cumplieron 33 compromisos anunciados en la Cuenta Pública anterior. Entre ellos, destacan la firma de convenio OS-14 de Carabineros, la implementación de patrullaje preventivo 24/7 y el estreno del número único de emergencias 1211.

Además, se inició y consolidó el trabajo para la erradicación del comercio ambulante ilegal, la colaboración con Serviu para la puesta en marcha del proyecto de remodelación del paseo Latorre, la aprobación técnica del proyecto del puente Los Ciruelos, la reparación provisoria del puente El Rincón, junto a gestiones para priorizar el ensanche del paso bajo nivel Riquelme.

Como parte de esos compromisos, también se diseñó el proyecto de conservación de Av. Marga Marga; se fortaleció la Oficina de Fomento Productivo; se ejecutó el cierre de La Comarca; se realizó la reposición de pavimento, conservación y bacheo de calzadas; se creó la Oficina de Asuntos Religiosos; se inició la atención nocturna municipal; se externalizó el 100% del servicio de aseo domiciliario; se desarrollaron más programas para el adulto mayor; se potenciaron los eventos culturales y familiares; y se impulsó una batería de proyectos en torno al Hospital Provincial Marga Marga.

PARQUE METROPOLITANO

Respecto a anuncios y proyecciones para este 2026, uno de los principales anhelos es convertir el Parque La Reserva en el primer Parque Metropolitano de la región de Valparaíso. A propósito de la oficialización del Área Metropolitana del Gran Valparaíso, de la que forma parte Villa Alemana, el objetivo es que el recinto pueda sumar nuevos atractivos para sus visitantes, como un aviario, una laguna artificial e incluso la implementación de teleféricos.

Además, durante el año se proyecta una nueva etapa en este camino de trabajo, “consolidando una gestión centrada en el orden, la limpieza y la recuperación de los espacios públicos, junto con altos estándares de probidad y acceso a la información”, indicó el alcalde Estay.

Asimismo, el jefe comunal finalizó destacando que, de acuerdo con el último informe de Transparencia Activa del Consejo para la Transparencia, Villa Alemana fue nombrada como “una de las municipalidades más transparentes de Chile, ubicándonos en el octavo lugar a nivel nacional, con un 99,78% de cumplimiento, en una gestión donde cada decisión se encuentra a la vista de la ciudadanía”.

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