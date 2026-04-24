Cuenta pública del SLEP de Valparaíso: destacan "sólida comunicación" con policías y Fiscalía ante amenazas de tiroteos en colegios

Durante la cuenta pública del año 2025, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso realizó un balance positivo de su gestión, destacando la consolidación de prácticas de acompañamiento técnico y el despliegue de diversos proyectos de infraestructura en la zona. Según sus autoridades, el servicio se ha posicionado como un referente para otros sistemas similares que se implementan en el país.

Uno de los temas centrales abordados fue la seguridad escolar frente a amenazas de tiroteos, fenómeno que, si bien ha tenido mayor presencia internacional, ha comenzado a registrar hitos en Chile. Al respecto, el director ejecutivo (s), Claudio Sepúlveda Cabrera, enfatizó que se trabaja bajo una política de comunicación directa con instituciones de orden y seguridad.

"A partir del primer hito, tomamos sólida comunicación con Fiscalía, Carabineros e incluso con PDI, para poder fortalecer un trabajo con los equipos directivos y actualizar los protocolos a través del PICE (Plan Integral de Seguridad Escolar)".

Sepúlveda subrayó que el objetivo es alinear las estrategias para transmitir tranquilidad a las comunidades educativas: "Queremos declarar a todas las personas y apoderados, sobre todo, que las escuelas están seguras". Además, destacó el rol de las duplas psicosociales en cada establecimiento, las cuales brindan soporte ante el temor que estas situaciones puedan generar en los alumnos.

SOPORTE TÉCNICO Y MULTIDISCIPLINARIO

Este despliegue de seguridad se complementa con un robusto equipo de profesionales que operan directamente en el territorio. El Director Ejecutivo destacó la capacidad de respuesta interna del servicio, señalando que la estructura actual permite abordar los desafíos de convivencia de manera integral.

"Si tú comparas la cantidad de profesionales multifuncionales que hay en el servicio local, es un equipo muy amplio y ese equipo ahora da soporte".

Este "músculo" técnico es el que permite que, cuando una situación supera el nivel de la escuela individual, se active de inmediato la red pública regional y nacional para contener la emergencia.

DESAFÍOS FINANCIEROS Y TRABAJO COLABORATIVO

Por su parte, Silvana Gutiérrez Bravo, Subdirectora de Gestión y Desarrollo de Personas, reconoció que el camino no ha estado exento de dificultades, principalmente por la brecha entre las demandas del sistema y los fondos disponibles.

"No ha sido fácil sacar adelante el servicio local, porque tenemos demasiadas necesidades y muy pocos recursos".

No obstante, Gutiérrez valoró el esfuerzo de los equipos directivos de los 65 establecimientos del servicio, así como la colaboración estratégica con la Gobernación y el municipio. Para la subdirectora, esta alianza es clave, ya que existe el convencimiento regional de que "sin la educación no hay crecimiento en una región".

Para este 2026, el SLEP Valparaíso apunta a profundizar esta articulación institucional para fortalecer la educación pública en todo el territorio.

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