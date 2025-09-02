Cuatro viviendas resultaron afectadas por incendio en el cerro Playa Ancha de Valparaíso

Cuatro viviendas resultaron afectadas por un incendio que se registró la tarde de este martes en Valparaíso.

La emergencia se produjo en el cerro Playa Ancha, en el pasaje Lientur del sector.

Dos casas fueron consumidas completamente por las llamas, mientras que otra de manera parcial.

El capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de Valparaíso, Ernesto Delgado, informó se despacharon siete unidades para extinguir en el incendio.

“El siniestro finaliza con la afectación de cuatro viviendas, las cuales fueron afectadas por fuego y agua“, detalló.

Cabe señalar que hasta el momento, se desconoce el origen del siniestro.

