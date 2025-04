Cuatro venezolanos fueron detenidos tras reactivar célula del «Tren de Aragua» en la V Región: tenían droga y alto poder de fuego

Fue el 2024 cuando detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, llevaron a cabo la operación «Tren del Mar», en la que detuvieron en domicilios de Viña del Mar, Villa Alemana y Limache a un total de 34 personas por su presunta vinculación a una célula del «Tren de Aragua» en la región de Valparaíso.

Si bien, 17 personas asociadas a esta peligrosa organización criminal originaria de Venezuela quedó tras las rejas, la investigación continuó, ya que en los equipos investigativos existían altas sospechas de una rearticulación de la banda local.

Así fue como se desarrollaron una serie de diligencias, las que permitieron detener a otras cuatro personas que pertenecerían a una facción denominada «Los Piratas», también dependientes del «Tren de Aragua» ,quienes tendrían como finalidad internar droga desde Bolivia, ingresarla a Chile por Calama y trasladarla tanto a la región Metropolitana como a la región de Valparaíso, específicamente a Viña del Mar.

En la diligencia, además, se incautaron 370 kilos de marihuana, 72 comprimidos de éxtasis, dos armas automáticas similares a las micro UZI, dos armas de puño y otra preparada como arma letal; esto, además, de hallarse municiones.

"Siguió el proceso investigativo, logrando identificar a los autores, a los implicados y su vinculación, deteniendo a cuatro personas más, todos venezolanos y vinculados a esta estructura. La Fiscalía tramitó la entrada y registro, y se incautaron más de 300 kilos de droga, munición y un gran nivel de fuego que se logró sacar de las calles", destacó el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

Por su parte, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, resaltó que "lo vinculo también con el trabajo del equipo ECOH porque lo que hay en este procedimiento no es sólo la conducta de tráfico, si no que son los otros delitos anexos a esa conducta que per se es gravísmo por la cantidad de droga que estaba destinada a ser comercializada en la población y porque hemos logrado conectar con causas de homicidio que significaron gran conmoción en las ciudades de la región de Valparaíso y que vienen suponiendo este aumento en el índice de homicidios".

En tanto, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, comentó que "el resultado de lo que ven es consecuencia de una investigación adicional del desbaratamiento de esta banda, que se realizó el año 2024 en esta región, lo que demuestra persistencia investigativa del Ministerio Público y el trabajo de investigación de los detectives de la Policía de Investigaciones en la región de Valparaíso, pero también en Calama y Santiago, para lograr este resultado".

Cabe hacer persente que los cuatro delincuentes venezolanos que formaban parte de «Los Piratas» serán formalizados este viernes por los delitos de tráfico de drogas, asociación delictual para crimen organizado y porte ilegal de armas de fuego.

