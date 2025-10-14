Cuatro personas resultaron lesionadas tras colisión entre auto y vehículo de Seguridad Ciudadana que terminó volcado en Quillota

Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente que se registró la noche de este martes en Quillota.

La colisión entre dos vehículos se produjo en las calles Diego Echeverría con Manuel Bulnes, en pleno centro de la comuna.

Uno de los autos involucrados pertenece a la Seguridad Ciudadana de Quillota y terminó volcado.

La emergencia a pocos metros del colegio Inglés provocó que un poste eléctrico sufriera daños.

Chilquinta informó que debido al choque, se produjo un corte de suministro que afecta a los hogares del sector Diego Echeverría.

Además, la empresa indicó que el horario estimado de reposición es a las 04:00 horas.

(Imagen: @INF0SCHILE)

PURANOTICIA