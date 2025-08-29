Cuatro personas detenidas dejan dos procedimientos de Carabineros en Cartagena

Dos procedimientos de Carabineros dejaron cuatro personas detenidas por diferentes delitos en la comuna de Cartagena, provincia de San Antonio.

Uno de estos operativos permitió la detención de A.F.C.D. (38) y J.A.A.S. (40) en Camino Viejo y Av. Central con Av. El Peral, donde uno de ellos portaba un cuchillo.

La policía uniformada detalló que ambos tenían órdenes de detención por los delitos de robo en lugar habitado y robo en lugar no habitado, provenientes del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) y del Juzgado de Garantía de San Antonio.

El segundo procedimiento policial permitió la detención de otros dos sujetos, por infracción a la Ley 20.000 relacionada con drogas y estupefacientes.

Durante patrullaje en Camino Viejo, carabineros de la 2ª Comisaría de Cartagena detuvieron a P.A.O.T. (30) y G.A.L.B. (20) por posesión de drogas y un revólver.

De igual forma, se incautaron 198 dosis de droga y $353.650 en dinero en efectivo.

Cabe hacer presente que los cuatro imputados pasaron a control de detención.

