Cuatro lesionados dejó volcamiento de auto en la peligrosa ruta Las Palmas de Viña

Cuatro personas lesionadas dejó un accidente de tránsito que involucró el volcamiento de un vehículo en la ruta Las Palmas, en dirección a Viña del Mar.

El siniestro vial se registró en el kilómetro 8, a la altura del Puente El Quiteño, sector donde suelen registrarse accidentes, más aún con el pavimento mojado por la persistente llovizna que se reporta en este punto de la Ciudad Jardín.

Hasta el lugar de los hechos concurrieron diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, sumado a personal de Carabineros, quienes colaboraron en el rescate de las cuatro personas lesionadas, las que se encontraban conscientes.

Producto de la magnitud de la emergencia, el tránsito vehicular permaneció suspendido en una de las vías en dirección al plan de Viña; esto, para facilitar las labores de rescate y remoción del automóvil siniestrado en la ruta Las Palmas.

