Cuatro lesionados deja colisión vehicular entre una micro y un camión 3/4 en la subida Alessandri de Viña del Mar

Cuatro personas lesionadas dejó un accidente de tránsito registrado en la subida Alessandri de Viña del Mar, a la altura del sector Granadilla.

Se trató de la colisión de un microbús de la locomoción colectiva con un camión 3/4 que, según reportan órganos de emergencia, transportaba baterías.

La Central del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar despachó tres unidades y una cuarta de rescate para colaborar en la superación de esta emergencia.

Al llegar al sitio del suceso, se pudo comprobar que el camión 3/4 permanecía volcado, por lo que el equipo del SAMU trabajó en socorrer a los afectados.

Producto del accidente y el trabajo en el lugar de los hechos, se generó una alta congestión vehicular en la parte alta de la Ciudad Jardín.

