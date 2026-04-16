Cuatro detenidos y dos armas incautadas deja operativo «Ronda Impacto» en La Ligua

Un total de cuatro personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros en la comuna de La Ligua, en el marco de los servicios focalizados para reforzar la seguridad y prevenir delitos.

Según información policial, tres de los aprehendidos fueron detenidos por infracción a la Ley 20.000 de drogas, mientras que un cuarto sujeto fue capturado por portar elementos conocidos para la comisión de delitos.

El operativo también contempló la realización de 45 controles preventivos en distintos puntos de la comuna, además de la cursación de 16 infracciones.

En cuanto a los resultados materiales, Carabineros informó la incautación de dos armas de fuego, las cuales fueron retiradas de circulación.

Desde la institución destacaron que este tipo de despliegues busca fortalecer la presencia policial en sectores priorizados y aumentar la sensación de seguridad entre los vecinos.

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