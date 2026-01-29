Cuatro detenidos tras violento robo a camión repartidor y persecución en San Felipe

A raíz del robo con intimidación que afectó a un camión repartidor en San Felipe, Carabineros detuvo a cuatro personas en un amplio despliegue policial.

Los imputados que se desplazaban en un vehículo sedan color gris, huyeron por la carretera San Martín en dirección hacia la región Metropolitana.

Los uniformados intentaron fiscalizarlos en el cruce con la ruta 57 Los Libertadores, sin lograr su detención. Por lo anterior, iniciaron un seguimiento controlado, instancia donde el conductor del vehículo realizó conductas temerarias, no respetando normas del tránsito y lanzando los paquetes de cigarrillos robados.

Cabe hacer presente que a este operativo se sumó la cooperación de la 3ª Comisaría de Los Andes, 2ª Comisaría de San Felipe y 8ª Comisaría de Colina, contando además con el apoyo del helicóptero institucional.

La huida de los sujetos culminó tras colisionar con otro vehículo, registrándose personas lesionadas leves y daños en el móvil. En ese instante, los ocupantes intentaron escapar hacia distintas direcciones, sin embargo fueron alcanzados y detenidos.

Asimismo, se verificó que el conductor del vehículo no mantenía licencia de conducir ni la totalidad de la documentación correspondiente.

Tres hombres y una mujer, todos mayores de edad y con antecedentes policiales, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, entidad que determinó su control de detención por los delitos de robo con intimidación, conducción temeraria y otras infracciones asociadas.

