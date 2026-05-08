Cuatro detenidos deja «Ronda Impacto» realizada por Carabineros en Cabildo

Durante la noche de jueves y madrugada de este viernes, carabineros de la Tenencia Cabildo desarrollaron una nueva «Ronda Impacto» en distintos sectores de la comuna.

El operativo policial contó con el apoyo de personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de La Ligua, además de funcionarios pertenecientes a la Sección Centauro.

El despliegue operativo dejó un saldo de cuatro personas detenidas, de las cuales tres mantenían órdenes vigentes por mantenerse prófugas de la justicia.

De igual forma, la policía uniformada detalló a través de un comunicado que una cuarta fue aprehendida por el delito de receptación de vehículo motorizado.

Asimismo, durante la fiscalización se cursaron cuatro infracciones y se efectuaron más de 50 controles preventivos, entre controles vehiculares y de identidad.

Cabe hacer presente que este tipo de servicios policiales tiene como objetivo principal reforzar la seguridad y aumentar la presencia policial en la comuna y, de esta manera, prevenir delitos y dar cumplimiento a órdenes judiciales pendientes.

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