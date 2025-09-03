4 detenidos deja reforzamiento de servicios preventivos de Carabineros en La Cruz

En el marco del reforzamiento de los servicios preventivos en La Cruz, funcionarios de Carabineros detuvieron a cuatro personas durante las últimas horas.

Los uniformados pertenecientes a la Tenencia de La Cruz intensificaron sus labores en la vía pública durante este martes y la madrugada de miércoles.

Así es como se logró la aprehensión de cuatro sujetos, por diversos delitos.

El primero de los cuatro detenidos en el procedimiento fue capturado por la institución tras cometer un delito de robo en lugar no habitado.

El segundo fue detenido por violación de morada; mientras que los otros dos fueron capturados tras detectarse que tenían órgenes vigentes.

Cabe hacer presente que una vez comunicado el Ministerio Público, se determinó que los cuatro individuos pasen a audiencia de control de detención.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA