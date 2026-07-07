Cuatro carabineros de Cartagena fueron dados de baja por presunta apropación de cigarrillos de contrabando tras un procedimiento

Cuatro carabineros de Cartagena fueron dados de baja tras ser acusados de haber robado cigarrillos de contrabando que fueron hallados tras un procedimiento.

Según los antecedentes entregados, las alarmas se encendieron gracias a los mecanismos de control interno y auditoría que mantiene la institución uniformada.

A través de un comunicado, la Prefectura de Carabineros San Antonio informó que, "a raíz de los controles internos que mantiene la institución, desvinculó a cuatro funcionarios pertenecientes a la 2° Comisaría Cartagena por no haber resguardado debidamente la evidencia tras un procedimiento de contrabando de cigarrillos".

Añadieron que "del hecho se dio cuenta a la Fiscalía Militar sin perjuicio de iniciar un sumario administrativo de rigor".

Finalmente, señalaron que como "Carabineros de Chile, no aceptamos ni permitiremos el actuar de ningún funcionario que no se adhiera a la doctrina institucional".

El pasado sábado, un camión con un contenedor que llevaba cigarrillos de contrabando se volcó y hasta el lugar llegó personal policial, quienes habrían constatado que el vehículo no contaba con ocupantes ni con el chofer.

En ese contexto, los uniformados habrían sacado cigarrillos desde el interior del vehículo, lo que constituye el delito de hurto.

Cabe señalar que según se detalla en los partes policiales, el grupo involucrado en la apropiación de la mercancía estaba compuesto por un oficial y tres suboficiales, quienes decidieron quedarse con parte del cargamento en lugar de seguir los protocolos de cadena de custodia.

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