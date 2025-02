¿Cuánto cuesta estacionar en Viña del Mar en verano? Los valores fluctúan entre los $1.140 y $2.760 la hora

Jorge Sandoval, es estilista y trabaja en un local en el sector poniente y estaciona su automóvil todos los días y le paga a un cuidador de autos. “Hace muchos años, te diría que, 2 ó 3 años que vengo a trabajar en el auto y lo dejo estacionado y un cuidador me cobra entre $25 ($1.500) y $30 por minuto. ($1.800 la hora). Es una persona mayor y honrado, lleva años haciendo la pega de cuidador y es respetuoso, nunca he tenido problemas con él, porque en otros lados, no faltan los sinvergüenzas que te cobran más y si no les pagas, te rayan el auto, te pinchan los neumáticos o se roban los espejos”.