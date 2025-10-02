Cruzada parlamentaria busca que se reconozca formalmente el Día del Hospital Público

El diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Arturo Barrios, recibió en el Congreso a representantes de los distintos gremios de la salud pública de Viña del Mar, para compartir con ellos la necesidad de que el Día del Hospital Público sea reconocido formalmente, y permita que todos los trabajadores de la salud puedan disfrutar de una jornada de encuentro y camaradería, contando con aportes para ello.

El parlamentario del Partido Socialista (PS) recordó que “la tradición es que cada 3 de octubre se conmemora este día, -a raíz de la creación del primer centro de salud público del país en 1552- para reconocer y agradecer la labor de todos los profesionales y funcionarios de los hospitales, al entregar atención a los usuarios del sistema de salud. En esa fecha se creó el primer hospital de Nuestra Señora del Socorro en Santiago, que después pasó a llamarse San Juan de Dios”.

"El objetivo de este día siempre ha sido expresar gratitud, valorar el esfuerzo y la valentía de todos quienes trabajan en hospitales, en especial frente a los duros momentos que se vivieron con el Covid-19 o actualmente, con los grandes desafíos a que se ve enfrentado el sistema de salud, especialmente cuando los recursos nunca son suficientes”, complementó el legislador de la zona costera de la región de Valparaíso.

Por su parte, Jorge Araya, presidente de la Asociación Histórica, declaró que “valoramos la recepción que ha tenido el diputado Barrios de recibirnos a las distintas agrupaciones de la salud como la Fenats Histórica, Fenats Unitaria, Fedeprus Base Fricke y Asociación Histórica, recogiendo el planteamiento que hemos hecho, para que se respete esta fecha y podamos contar con el apoyo efectivo de las autoridades de salud”.

Además, Carolina Quilodrán, presidenta de Fedeprus Base Fricke, planteó que “para las distintas organizaciones de salud de nuestra ciudad es importante que se reconozca este día, para que podamos compartir con todos los equipos de trabajadores, funcionarios y profesionales, esperando contar con los recursos presupuestarios y así conmemorar una fecha que nos une y reivindica en nuestro rol, por lo que agradecemos al diputado Barrios el habernos recibido y escuchado en esta petición”.

El diputado Barrios también aprovechó de contactar a todos los dirigentes con el subsecretario de la Segpres, Nicolás Facuse, con quien tuvieron la oportunidad de conversar directamente y contar con su apoyo para esta gestión.

PURANOTICIA