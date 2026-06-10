Cruzada municipal para combatir el déficit habitacional toma forma con firma de importante alianza en la región de Valparaíso

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de los municipios en materia de vivienda, desarrollo urbano y planificación territorial, la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso y la Corporación Déficit Cero suscribieron un convenio de colaboración que busca generar herramientas, información y apoyo técnico para abordar uno de los principales desafíos que tienen las comunas: el déficit habitacional.

La firma del acuerdo se llevó a cabo este miércoles 10 de junio en el Centro Cultural Daniel de la Vega de Quilpué y reunió a autoridades comunales, representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y miembros de la corporación Déficit Cero, plataforma colaborativa creada en 2022 por Techo-Chile y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) con el propósito de impulsar soluciones y políticas públicas orientadas a reducir el déficit habitacional y urbano en nuestro país.

La iniciativa firmada tiene como objetivo principal consolidar una agenda de trabajo conjunta entre las municipalidades de la Quinta Región y la organización, considerando que el acceso a la vivienda se ha transformado en una de las principales preocupaciones de las comunidades y de las administraciones locales, especialmente en un contexto marcado por el aumento de la demanda habitacional, los procesos de reconstrucción y las dificultades para acceder a suelo y financiamiento.

En ese contexto, el alcalde de Olmué y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Jorge Jil Herrera, destacó la importancia del acuerdo y señaló que "este convenio con Déficit Cero es relevante para todas las comunas y los alcaldes y alcaldesas de la región. Sabemos que hay déficit habitacional en cada comuna, con diferentes realidades, pero con estas mesas, con metas a corto plazo, vamos a poder dar respuestas a nuestras familias, sobre todo cambiando algunas normas en las localidades rurales para que así no se pierdan subsidios y también puedan seguir levantando y construyendo vivienda en todas las localidades, tanto urbana como rural, porque cada comuna tiene diferentes realidades".

Asimismo, explicó la realidad de su comuna, diciendo que "proyectamos alrededor de 1.000 familias con déficit habitacional, de una población de 22 mil habitantes. Es bastante, sobre todo considerando que contamos con hartos terrenos y una geografía amplia, pero falta cambiar las normas y acortar los trámites porque la burocracia muchas veces no permite dar respuesta a las necesidades habitacionales".

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti Badía, valoró el enfoque territorial que impulsa la iniciativa firmada hoy en su comuna y sostuvo que "son fundamentales tres conceptos que se hablaron: la cercanía, la certeza y la conexión con los territorios. Y eso es lo que de alguna manera se ha logrado con este concepto natural de llegar al 2030 con un déficit cero en emergencia habitacional", agregando que esto "se une con distintas instancias de participación por parte del Gobierno, que instala la política habitacional desde una mirada distinta, ya no desde estos edificios tremendos, sino pensados en algunos tipos de condominios y casas".

La jefa comunal también se refirió a la situación habitacional de la Ciudad del Sol y precisó que "la afectación que nosotros tenemos en Quilpué es de 4.000 familias, tanto en emergencia habitacional como en reconstrucción. Obviamente es un tema fundamental dentro de los ejes estratégicos de nuestra administración".

En tanto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz Fernández, señaló que "hay que celebrar esta instancia, siempre es importante reunirse a conversar sobre las temáticas urbanas, sobre todo en una situación de emergencia como la que vive Chile hoy en día, donde el crecimiento de las ciudades está resultando mucho menos sustentable que hace 10 años atrás. Tenemos abandono en los centros, tenemos expansión urbana, tenemos una nueva precarización de las clases medias, hay un proceso de informalización de la sociedad y eso está muy presente en el crecimiento de la región y, por tanto, es importante reunirse a conversarlo".

Respecto de las políticas impulsadas por el Gobierno para abordar el problema habitacional, Ruiz subrayó que "me gustaría destacar el plan que ha expresado el ministro, «Eriazo Cero», donde tenemos que hacernos cargo de todos los terrenos que tiene el Estado disponible para viviendas, para espacios públicos, para equipamiento. El Estado de Chile cuenta con una enorme reserva de suelo y tenemos que ser capaces de ocuparlo en pos de las familias, de las comunidades".

En esa misma línea, resaltó el plan «Operación Sitio 2.0», del que explicó que "consiste en que junto a la tradicional entrega de departamentos que hace el Estado de Chile, también tenemos que focalizarnos en otro tipo de productos de vivienda social, como son por ejemplo los loteos con urbanización, que pueden responder de manera mucho más positiva a las nuevas demandas de las familias chilenas".

El director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen Carranza, destacó la voluntad de las autoridades comunales para concretar este acuerdo, afirmando que "podemos firmar este convenio entre la red de municipios que tenemos en Déficit Cero y la Asociación de Municipalidades de Valparaíso, donde buscamos brindar información y apoyo en un desafío que tienen los municipios y todo esto en presencia del Seremi".

Junto con ello, advirtió que "pueden haber distintas miradas respecto del déficit y a la política habitacional en Chile, pero hay algo en que vamos a estar todos de acuerdo: en primer lugar, si seguimos haciendo las cosas como las hemos venido haciendo, no vamos a enfrentar la actual demanda y problemática habitacional que tenemos. Tenemos una verdadera crisis y emergencia habitacional, pero si sabemos enfrentarla se puede transformar en una oportunidad de desarrollo para el país".

Bowen también enfatizó que "sabemos que por esta magnitud de desafío, ni el sector público, ni el sector privado, ni las familias por sí solas lo pueden lograr. La única forma de hacerlo es trabajar en conjunto con una agenda".

Finalmente, explicó que "esperamos que este convenio se transforme en una agenda de trabajo, al menos en tres ejes: primero, diversificar la forma de acceder al suelo. Lo segundo es acceder al financiamiento porque la vivienda también significa activos y acceder a distintas formas de financiamiento para facilitar y democratizar el acceso a la vivienda. Lo tercero es agilizar los trámites, para que la construcción de proyectos urbanos-habitacionales y el acceso a la vivienda sean algo más expeditos, porque decimos que una casa no es una casa, sino que es construir un futuro".

Cabe hacer presente que la firma de este convenio suscrito en Quilpué marca así el inicio de una instancia de coordinación entre municipios, organismos públicos y actores de la sociedad civil para abordar uno de los problemas más complejos que enfrenta actualmente la región de Valparaíso. De esta manera, el desafío compartido será avanzar en soluciones concretas que permitan responder a las necesidades habitacionales de miles de familias, considerando las realidades territoriales presentes en la región y promoviendo una planificación urbana inclusiva y sostenible.

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