Crónica de una candidatura anunciada: UDI Valparaíso pide a María José Hoffmann que compita por un escaño en el Senado

Anticipándose a las definiciones que adoptará la Unión Demócrata Independiente (UDI) a nivel nacional, desde la región de Valparaíso, el Consejo Regional 2025 definió la proclamación de Evelyn Matthei como su candidata presidencial para noviembre.

La tienda explicó que esto forma parte de las estrategias que han adoptado para enfrentar este año electoral, donde el 16 de noviembre la ciudadanía deberá escoger no tan sólo a un nuevo Presidente de la República, sino que también deberá renovar por completo la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, Quinta Región incluida.

Es en este contexto donde, quizás, se dio el anuncio más importante del Consejo Regional, pues la colectividad que a nivel regional lidera Cristian Barrera, aprobó solicitarle a la ex candidata a Gobernadora de Valparaíso, María José Hoffmann, que asuma una candidatura al Senadora por la V Región, destacando su "sólida trayectoria parlamentaria y su reconocida capacidad de gestión en beneficio de la región".

Vale recordar que era un secreto a voces en época de campaña que su verdadera intención de competir por la Gobernación Regional de Valparaíso era posicionarse electoralmente para quedarse con uno de los cinco escaños que entrega la zona en la Cámara Alta, algo que la ex secretaria general de la UDI se encargó de negar en todos los tonos pero que, a la luz de esta petición, pareciera volver a tomar fuerza.

De hecho, consultada por esto días antes de la segunda vuelta, Hoffmann indicó a Puranoticia.cl que "eso no está definido. No tengo plan B. Me gustaría seguir ayudando a Evelyn Matthei. Creo que soy muy buena haciendo campaña, me entrego, me gusta la estrategia y el trabajo en la calle, pero no tengo plan B".

"Estuve 12 años en el Congreso, no quise salir, salí con pena por el límite de la reelección, pero tampoco tengo claro si quiero volver. Dios dirá. Yo soy un objeto: será el Senado, será irme con Evelyn, será lo que sea más útil para mí, pero yo hoy quiero ganar, quiero gobernar la región y quiero demostrar que lo puedo hacer distinto", sumó.

Es así como en el encuentro, la directiva local del partido enfatizó en la necesidad de retomar el trabajo territorial que –dicen– ha caracterizado históricamente a la UDI y, en esa línea, el timonel regional señaló que "este compromiso con el territorio será una de las principales prioridades de la agenda política local, buscando fortalecer los lazos con las comunidades para reactivar la confianza ciudadana".

Tambien indicó que uno de los desafíos más relevantes que se plantearon en la instancia fue "garantizar un proceso riguroso y transparente en la búsqueda de candidatos a Diputado. El partido será implacable en la defensa de la probidad, priorizando la confección de listas con nombres altamente competitivos, alejándose de la lógica de incluir candidaturas únicamente para cumplir con exigencias".

"Hoy, más que nunca, la UDI tiene la responsabilidad de demostrar que la política puede y debe ser un espacio de servicio público transparente y comprometido con las personas y, por lo tanto, nos enfocaremos en liderazgos capaces y probos que representen de manera digna a nuestra región en el Congreso y en los desafíos nacionales que se avecinan”, comentó Cristian Barrera, presidente regional de la UDI en Valparaíso.

Junto a la proclamación de Evelyn Matthei como su presidenciable y del acuerdo para solicitarle a María José Hoffmann que compita por el Senado, en el Consejo Regional de la UDI Valparaíso se oficializó su nueva directiva local, que quedó conformada por Cristián Barrera como presidente; Luis Alberto Rodríguez, Josefina Sutil y Marta Yochum como vicepresidentes; y Samuel Chávez como secretario general.

