Críticas por retorno a clases tras sistema frontal: alcalde de Limache acusa falta de coordinación con Educación

El impacto del reciente sistema frontal sigue generando repercusiones en la región de Valparaíso. Tras las intensas precipitaciones que afectaron a la zona, la decisión de retomar las clases presenciales abrió un nuevo foco de tensión entre los municipios y las autoridades del nivel central y regional.

En ese escenario, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, conversó con Puranoticia.cl y cuestionó la gestión centralizada del retorno a las aulas, asegurando que la medida no consideró la realidad comunal ni el estado de la infraestructura vial, especialmente luego de los daños provocados por las lluvias.

De acuerdo con la autoridad comunal, la inoperatividad del histórico Paso Colón, una de las principales vías de conectividad de la comuna, dificultaba el regreso masivo de estudiantes. El paso fue arrasado por la crecida del estero tras la caída de más de 80 milímetros de agua, situación que provocó extensos tiempos de desplazamiento para los vecinos, quienes enfrentaron demoras superiores a una hora y media en recorridos que habitualmente toman entre 20 y 35 minutos.

Consultado respecto a si existió coordinación con la Seremi de Educación antes de anunciar el reinicio de las clases, Valenzuela afirmó que no hubo contacto previo y sostuvo:

“No, no se comunicó conmigo. Yo me comuniqué con él cuando ya vi el aviso, y le planteé que no era prudente volver a clases porque el paso Colón, que es un paso que descongestiona y comunica la ciudad, no estaba operativo. Esperábamos que nosotros pudiéramos ingresar este día lunes para poder tener ese paso habilitado; desgraciadamente no se consideró ese factor”.

El jefe comunal también criticó que las decisiones adoptadas a nivel regional no siempre reflejan las necesidades particulares de cada territorio, enfatizando la importancia de otorgar mayor autonomía a los municipios en este tipo de contingencias.

“Acá también necesitamos que la decisión tenga una bajada local, que podamos atender estos problemas desde la realidad que tiene cada ciudad (...). Creo que las decisiones en bloque no siempre son las mejores, porque generan estas situaciones, situaciones como la de generar un ingreso a clases cuando no tenemos los caminos necesarios para poder movilizarnos”.

TRABAJO EN EMERGENCIA

Pese a sus cuestionamientos hacia la cartera de Educación, el alcalde destacó la coordinación con Senapred y la Delegación Presidencial Provincial, asegurando que ambas instituciones respaldaron las decisiones adoptadas por el municipio durante la emergencia.

Valenzuela explicó que el municipio anticipó los efectos del sistema frontal mediante la contratación de maquinaria pesada y el despliegue de brigadas operativas en turnos 24/7, conformadas por 45 funcionarios en terreno, lo que permitió responder con mayor rapidez a los daños ocasionados por las lluvias.

“Cuando le planteamos que necesitábamos nosotros la maquinaria para habilitar Colón, para generar la comunicación entre caminos, cuando le señalamos que teníamos población que podía quedar aislada, no nos acusaron ni de dramatismo ni de nada, sino que confiaron en el criterio comunal, y eso ha ido funcionando”, sostuvo Valenzuela.

Respecto a la atención de las familias afectadas, el edil señaló que la emergencia aún no concluye y que los equipos municipales continúan aplicando la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) a las más de 690 personas que reportaron daños.

“La emergencia no ha terminado, porque vamos a terminar la emergencia cuando cada ficha FIBE sea aplicada y cuando cada persona sea encuestada”, concluyó el alcalde.

PURANOTICIA