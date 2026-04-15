Crisis total en Empresa El Mercurio de Valparaíso: profesionales denuncian sueldos impagos, cotizaciones retenidas y abandono

Un complejo escenario laboral denuncian estar atravesando los trabajadores de los diarios El Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso y El Líder de San Antonio, quienes acusan ser víctimas de una serie de incumplimientos por parte de la empresa, los que –aseguran– los mantienen en una situación crítica.

A través de una declaración pública, periodistas, diseñadores y el único reportero gráfico que continúa en funciones, señalaron en el escrito que "no han sido días fáciles", apuntando a que desde hace más de seis años que se les ha impuesto el teletrabajo como modalidad exclusiva, a lo que se suman reiteradas irregularidades en el cumplimiento de sus condiciones laborales.

Entre los principales problemas denunciados, los trabajadores indican que existen "cotizaciones descontadas pero impagas por meses y hasta un año; descuentos por seguros médicos contratados y no transferidos a las instituciones prestadoras; irregularidad en las recargas de tarjetas de alimentación (Pluxee); y un atraso 14 días -y contando- en el pago de remuneraciones".

Según exponen, estos incumplimientos afectan directamente a cerca de una veintena de trabajadores que integran el Sindicato Nº 2 de Periodistas de la empresa.

A ello se suma la situación de colaboradores externos –entre ellos periodistas, diseñadores, servicios de transporte y la agencia fotográfica Agencia Uno– quienes, en algunos casos, acumulan más de cinco meses sin recibir pagos. "La situación es indignante e insostenible", sostienen los comunicadores.

Los trabajadores también apuntan a la falta de respuestas claras por parte de la administración central, acusando escasa transparencia y una actitud que califican como indiferente frente a sus demandas. En ese contexto, aseguran que desde la empresa se les habría respondido: “Denuncien, pagamos las multas (de la Dirección del Trabajo)”.

Junto con lo anterior, cuestionan el estado de abandono del edificio ubicado en calle Esmeralda 1002, en Valparaíso, inmueble de alto valor patrimonial que permanece sin uso desde el incendio de octubre de 2019. A juicio de los trabajadores, resulta contradictorio que, en medio de una crisis, la empresa no adopte medidas como arrendar o vender el recinto, permitiendo además el deterioro de su archivo histórico.

Finalmente, los firmantes hicieron un llamado directo a la empresa a regularizar la situación. “Como trabajadores y trabajadoras de La Estrella de Valparaíso, El Mercurio de Valparaíso y El Líder de San Antonio, solicitamos a la Empresa que cese sus sostenidos incumplimientos laborales y que, de una vez por todas, y por el bien de Valparaíso y de la misma empresa, tome una decisión sobre el futuro del edificio de calle Esmeralda”, concluyen periodistas, diseñadores y el reportero gráfico.

Cabe hacer presente que la denuncia deja en evidencia un escenario de alta tensión al interior de uno de los grupos periodísticos más tradicionales de la región de Valparaíso, en medio de cuestionamientos por su manejo laboral y administrativo.

PURANOTICIA