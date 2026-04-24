Crisis total en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio: 20 médicos renuncian en respaldo a directora removida

Una crisis institucional sin precedentes sacude al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Lo que comenzó como una maniobra administrativa para remover a la exministra Jeanette Vega de la Subdirección Médica, ha derivado en una verdadera rebelión interna: más de 20 médicos han presentado su renuncia en apoyo a la directora saliente, Loreto Maturana, tensionando al máximo la operatividad del principal recinto asistencial de la provincia.

La controversia tiene su origen en una operación orquestada desde el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA). El organismo solicitó la renuncia de Maturana con el fin de instalar una subrogancia que ejecutara el despido de Jeanette Vega, quien aterrizó en el hospital tras su bullada salida del Gobierno en 2022.

Cabe recordar que la Dra. Vega debió dejar el Ministerio de Desarrollo Social en agosto de 2022 luego que se conociera que en mayo de ese año solicitó a una asesora contactar a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien por entonces había hecho un llamado a "organizar una resistencia armada".

Sin embargo, el plan falló en una primera instancia: la doctora Ximena Parada, llamada a asumir el mando interino, rechazó el cargo denunciando presiones políticas.

"Las decisiones en salud deben fundarse en criterios técnicos", argumentó la doctora Parada en su carta de renuncia a la subrogancia, negándose a ser el brazo ejecutor de la salida de Vega.

La respuesta del cuerpo médico no se hizo esperar. La salida de Maturana fue leída como un castigo administrativo por el nombramiento de la exministra, lo que motivó la dimisión masiva de profesionales. El senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, fue tajante al advertir que los equipos médicos no están dispuestos a tolerar “caprichos ni discriminaciones odiosas”, alertando sobre el riesgo que esto supone para la red asistencial.

Por su parte, desde el Colegio Médico regional, el Dr. Luis Ignacio de la Torre cuestionó el trasfondo ideológico de la remoción, diciendo que "Jeanette Vega es una profesional competente (...) me ha llamado mucho la atención que se haya generado este ruido. Estos cuestionamientos no le hacen bien a los pacientes".

EL FACTOR POLÍTICO

En la otra vereda, parlamentarios como Andrés Celis (RN) y Luis Fernando Sánchez (REP) respaldaron la salida de la directora, calificando el fichaje de Vega como una decisión "poco transparente".

"Era absolutamente descabellado que la directora pretendiera contratar a Jeanette Vega, una exministra que fue sacada de su cargo por tener conversaciones impropias con un terrorista", sentenció el diputado Sánchez.

El escenario es crítico. Mientras el hospital se prepara para recibir a un nuevo director este lunes —cuyo nombre aún se mantiene bajo reserva—, la falta de una línea de mando clara y la deserción de especialistas coinciden con el inicio de la circulación de virus invernales. Sin subdirectora médica aceptada y con la dirección en retirada, el Claudio Vicuña enfrenta su jornada más amarga bajo una "operación secreta" que terminó por desmantelar su equipo profesional.

PURANOTICIA