Crisis municipal en Quilpué: concejal Aranda asegura que equipo cercano de la alcaldesa es el "más afectado" en sueldos y desvinculaciones

La crisis presupuestaria de la Municipalidad de Quilpué comienza a mostrar avances en las conversaciones entre la alcaldesa Carolina Corti y los seis concejales que rechazaron en dos oportunidades la modificación presupuestaria impulsada por la administración para financiar las remuneraciones de los trabajadores a honorarios. Sin embargo, la alternativa que actualmente se negocia tiene un alcance definido: no habrá recursos suficientes para mantener a todos los funcionarios bajo esa modalidad.

Así lo explicó el concejal Renzo Aranda, quien entregó a Puranoticia.cl algunos detalles de la propuesta que los ediles presentaron a la jefa comunal y que, según afirmó, ya cuenta con acuerdos importantes en su marco general. El principal criterio consiste en priorizar a quienes llevan más de un año trabajando en el municipio, es decir, a personas que ya estaban consideradas en el presupuesto del período anterior.

"Esto se va a solucionar, pero no hay presupuesto para todos, y eso la alcaldesa lo tiene claro. Es la propuesta que hacemos los seis concejales respecto de que si vamos a asegurar remuneraciones, es para los trabajadores que llevan más de un año en el Municipio de Quilpué. Por tanto, son trabajadores que vienen presupuestados del año anterior, que va en línea con los gastos que estamos teniendo y en línea con el enfoque que el municipio le va a dar a la gestión de este año", sostuvo.

En esa línea, precisó que el planteamiento contempla asegurar los recursos para los funcionarios de la cuenta 21.04, correspondiente a honorarios vinculados a programas comunitarios, estableciendo como base un monto de $334 millones.

Ese monto constituye el punto de partida de las conversaciones, según expresó Aranda, quien señaló que "no tenemos un número tan exacto, pero sí colocamos la base y el piso de $334 millones, que podríamos partir desde ahí y no sacando plata de cuentas que son tremendamente importantes para nosotros, que son de inversión y de obra. Ese es el marco general de este acuerdo, y yo entiendo que en la reunión de ayer con la alcaldesa hay un acuerdo respecto de ese marco".

De todas maneras, aclaró que aún existen aspectos pendientes, particularmente en lo referido a los trabajadores a contrata, cuya situación debe abordarse considerando las restricciones legales que regulan esa modalidad de contratación.

EQUIPO CERCANO A CORTI

El concejal también explicó que la aplicación del criterio de antigüedad podría requerir algunas revisiones particulares. Esto, debido a que existirían funcionarios que suscribieron nuevamente sus contratos durante este año, pese a que ya prestaban servicios en la casa edilicia de la Ciudad del Sol durante el período anterior.

"Hay un par casos que son tremendamente justificados: honorarios que por alguna razón firmaron contratos de nuevo con el Municipio pero que ya venían del año pasado, y como todavía no tenemos el registro oficial de Recursos Humanos, que también es una unidad que está en cuestionamiento hoy día a propósito de esta situación, hay que revisar contrato por contrato para verificar si ese funcionario que firmó este año ya había firmado el año pasado", explicó el edil quilpueíno.

Aranda también abordó los cuestionamientos al equipo cercano de la alcaldesa y descartó que la propuesta presentada por los seis concejales estableciera como condición la salida de funcionarios para iniciar las conversaciones. Al respecto, la autoridad comunal indicó que "el marco general que entregamos (...) en ninguna parte señalaba que esto requería, para un avance, la renuncia o la desvinculación de funcionarios porque no es labor de los concejales y en lo particular no me gusta el estilo de que para sentarse a conversar hay que desvincular gente".

Sin embargo, consideró relevante que Corti "haya reconocido que en su entorno y en su equipo había problemas. Había problemas y esos problemas obviamente tienen que tener consecuencias. Entonces, su equipo cercano es quien hoy día está mayormente afectado, tanto en remuneraciones como en desvinculaciones".

EL CASO DE OLIVOS

Consultado por la situación de Sebastián Olivos, expresidente regional de Renovación Nacional en Valparaíso, quien concurría tres veces por semana al Municipio que lidera justamente la actual presidenta regional de la tienda, Aranda señaló que "formalmente no hay una renuncia, nadie ha salido a decir que el señor Olivos renunció, pero lo que sí sabemos es que sí, que efectivamente debe estar renunciado".

El edil también recogió la percepción que, según dijo, existiría entre los propios funcionarios municipales respecto de las remuneraciones y los "privilegios" de personas cercanas a la jefa comunal: "Esa es un poco la sensación interna que tiene la comunidad funcionaria. Cuando siempre se habla de que se va a proteger a la comunidad funcionaria, al municipio en su conjunto... bueno, es la misma comunidad funcionaria que ve que estos privilegios le hacen mal a la vida interna municipal, le hace mal que personas cercanas a la alcaldesa, y que gozan del privilegio de ser cercanos a la alcaldesa, tengan estas remuneraciones", planteó el concejal Aranda.

En su análisis, el conflicto también habría abierto la posibilidad de revisar situaciones al interior de la administración, frente a lo que planteó que "esta crisis también ha ayudado a que la alcaldesa despeje de su círculo todas estas problemáticas que están asociadas a la credibilidad y al uso del criterio respecto de los gastos en honorario, y eso ha sido una fortaleza que podemos decir y señalar que ha permitido que esta crisis también haya hecho un remezón interno en el equipo de la alcaldesa".

NUEVA MODIFICACIÓN

Respecto de los próximos pasos, Aranda explicó que, si durante este martes se logra cerrar un acuerdo en materia presupuestaria y se despejan algunas certezas jurídicas que los concejales consideran necesarias, la administración podría tramitar una nueva modificación presupuestaria durante esa misma jornada o el miércoles.

"Si eso sale hoy día, estamos en condiciones de hoy o mañana tramitar la modificación presupuestaria y comienzan a correr los cinco días hábiles correspondientes para sesionar en un Concejo Municipal a continuación, que podría ser el día lunes o podría ser el día martes", explicó la autoridad comunal.

De todas maneras, la intención sería resolver primero el financiamiento de los honorarios, aunque también existe la posibilidad de que la propuesta incorpore en una misma modificación presupuestaria los recursos para los trabajadores a contrata. "Yo entiendo que la propuesta es juntarlas y solucionar el problema inmediato", señaló al ser consultado sobre si ambas materias serían abordadas por separado.

Ante la posibilidad de que esa decisión dificulte llegar a acuerdo este martes, dijo que "es parte de la conversación que estamos teniendo y eso lo vamos a resolver si vamos en una modificación o vamos en dos. En cualquiera de los casos, la voluntad de los seis concejales es llegar a un acuerdo con las condiciones que ya hemos conversado".

De esta manera, las negociaciones entre la administración de Carolina Corti y el bloque de seis concejales avanzan sobre una propuesta que busca asegurar el financiamiento de los honorarios con mayor antigüedad y evitar que la solución comprometa recursos para obras e inversiones. La principal dificultad pendiente será definir qué ocurrirá con quienes no cumplen el requisito de llevar más de un año en el Municipio y cómo se resolverá, en paralelo, la situación del personal a contrata.

PURANOTICIA