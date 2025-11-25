Crisis hospitalaria en Valparaíso y Viña: Contraloría revela fallas críticas en gestión e infraestructura en el Van Buren y el Fricke

Tras hacer un exhaustivo proceso de fiscalización a las condiciones de infraestructura, instalaciones, cumplimiento de jornada laboral del personal médico, así como el avance de obras comprometidas, la Contraloría Regional de Valparaíso detectó una serie de deficiencias en los hospitales Carlos Van Buren y Dr. Gustavo Fricke.

Los hallazgos son resultado de una serie de controles llevados a cabo durante el mes de mayo a los establecimientos de salud de Valparaíso y Viña del Mar, respectivamente.

El ente fiscalizador de los órganos del Estado indicó que las irregularidades derivaron en sumarios para investigar eventuales responsabilidades administrativas y que, además, se instruyó adoptar medidas para solucionar los problemas detectados.

De igual forma, las observaciones verificadas serán incluidas como un insumo de las auditorías que se están efectuando y las que se van a realizar en ambos recintos.

HOSPITAL VAN BUREN

En el caso del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el equipo en terreno encabezado por la contralora regional, María Soledad Pérez, constató la presencia de pacientes que, debiendo estar en salas de hospitalización especialmente habilitadas, se encontraban ubicados en pasillos o áreas comunes del hospital, cerca de la unidad de Urgencia.

De la misma manera, los equipos fiscalizadores corroboraron que el lugar destinado a la preparación de los alimentos que se distribuyen diariamente a los pacientes presenta un avanzado deterioro, particularmente falta de mantención del suelo, ventanales en mal estado de conservación y techumbre con planchas y vigas a la vista, existiendo riesgo de desprendimientos o desplomes que podrían provocar accidentes laborales del personal del hospital y generar contaminación de los alimentos.

En ese mismo sector del establecimento de salud porteño se verificó que algunas ollas se encontraban cerca del suelo y aquellas en proceso de cocción de alimentos, sin sus tapas, lo que representa un riesgo de contaminación. Asimismo, la Contraloría verificó la falta efectiva de separación de áreas para efectuar los procesos que comprenden la elaboración de alimentos, tales como recepción y almacenamiento, producción y lavado de utensilios, lo cual dificulta la higiene alimentaria.

Respecto de la ubicación del espacio, se evidenció que la entrada al hospital base de Valparaíso se encuentra cerca de la zona de la acumulación de ropa de cama sucia del recinto, espacio que también funciona como vía de tránsito para la distribución de la comida de los pacientes, sin poder asegurar la inocuidad de los alimentos.

Otra de las irregularidades señala que la habilitación de la nueva Central de Alimentación de hospital se encuentra paralizada. Lo anterior, debido a que en mayo de 2023 se adjudicó a la empresa Cristián Pardo Rivera Constructora EIRL ejecutar el proyecto «Servicio de Normalización de la Central de Alimentación del Hospital Carlos Van Buren-etapa 1», por un total de $862.950.400, y un plazo de ejecución de 90 días corridos. Sin embargo, el proyecto y otras obras complementarias no han sido terminadas a la fecha de la fiscalización, es decir, transcurrido más de dos años.

Por ello, recordaron que durante el mes de mayo de 2024 se instruyó un sumario administrativo para investigar las eventuales responsabilidades derivadas del retraso en las obras. Sin embargo, dicho proceso se encuentra en tramitación, excediendo los plazos establecidos en la ley. La Contraloría Regional de Valparaíso instruyó al hospital adoptar las medidas que corresponda para su finalización.

También se identificaron debilidades vinculadas al control de asistencia del personal médico. Por ejemplo, se advirtieron falencias en la obtención del calendario de turnos y en las consultas programadas para ese día, situación que impidió contar con la información precisa de las consultas planificadas y de validar adecuadamente el cumplimiento de las mismas, existiendo médicos que –según lo indicado– se encontraban en reuniones o ya habían concluido sus respectivas atenciones.

Por este motivo, se instruyó al Hospital Van Buren iniciar un proceso disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas por la omisión o falta de control horario de las respectivas jefaturas sobre el referido personal.

HOSPITAL GUSTAVO FRICKE

La fiscalización al Hospital Dr. Gustavo Fricke fue efectuada el 30 de mayo pasado. En ella, se detectó que dos pabellones no son utilizados para operaciones quirúrgicas. Esto, porque uno de ellos se ocupa como lugar de almacenamiento para equipos médicos, mientras que el otro funciona como bodega para insumos de esterilización.

En la oportunidad también se advirtió que diversos equipos médicos del establecimiento de salud, como lámparas de procedimientos, mesas quirúrgicas de oftalmología y camas eléctricas, estaban situados en zonas de circulación del establecimiento, las cuales, además, no cuentan con condiciones adecuadas para su resguardo.

En este contexto, la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó acciones correctivas y planificación para nuevos productos de lata investigación en el recinto.

