Crisis en el transporte público de Valparaíso: Víctimas de accidentes en micros preparan demanda colectiva contra empresarios

“No se respetan los recorridos, tampoco los horarios y hay sectores en los que el transporte público no llega”. Esta fue la afirmación del vocero de la coordinadora «Que Pase La Micro», Edgar Eldredge, en su intervención ante el Concejo Municipal de Valparaíso, en el marco de la audiencia pública a la que asistió junto a víctimas del transporte público del Gran Valparaíso, servicio que calificó como “un pésimo y nefasto sistema público y que es privado" y por el que busca apoyos y orientaciones para las próximas acciones legales que emprenderán en contra de los dueños de las micros.

En conversación con Puranoticia.cl, el dirigente sostuvo que el mal servicio del que son testigos a diario los usuarios del transporte público se traduce en la mala frecuencia de las máquinas, nula mantención a los vehículos, con sectores en los que no hay locomoción y la falta de máquinas a ciertas horas, precarizando la calidad de vida en la que, al final, cada usuario tiene que buscar la forma de arreglárselas por sí solos, muchas veces teniendo que caminar para llegar a sus respectivos destinos.

"Se viene la licitación este 2025 y estamos confiados en los cambios, pero tenemos que seguir trabajando, porque tenemos que empujar para que haya una fuerte fiscalización de las máquinas, porque estamos corriendo peligro todos. Además, hay que terminar con la total impunidad que tienen los microbuseros”, comentó Eldredge, agregando también que “no se toca nunca a los microbuseros que son los dueños y operadores del sistema que ha llevado a una crisis al transporte”.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

María Paulina Gatica, dueña de un hostal en Valparaíso, el 2023 tuvo un accidente grave al caerse de una micro de la línea 607, donde se rompió la rodilla derecha, además de dos ligamentos y meniscos. La mujer se subió al bus en la Av. Alemania y al bajarse cayó arriba de su rodilla derecha, perdió el conocimiento. ¿Qué pasó después? Comenta que el chofer paró la micro, la levantó del suelo, la subió a la vereda, le preguntó cómo estaba, a lo que ella respondió que se sentía “muy mal”, pero el conductor se fue, sin que la empresa se hiciera cargo de la intervención quirúrgica a la que fue sometida, por lo que interpuso una demanda civil contra la empresa.

La mujer indicó a Puranoticia.cl que “el chofer me abandonó tras caerme, me rompí toda la pierna derecha, no llamó a Carabineros y tampoco a la ambulancia. He tenido que financiar todos mis gastos, tuve que dejar de trabajar, tengo una hija chica y soy jefa de familia, pagando kinesiólogo y un psicólogo. Aquí tiene que haber justicia y los responsables tienen que hacerse cargo”.

En tanto, Jenifer Estay, madre de Alberto Gómez, quien falleció el 13 de mayo de 2024 al ser arrollado por una máquina a la que se iba a subir, pero el chofer cerró la puerta, contó que "a la fecha, el chofer está con arresto domiciliario y la Fiscalía no manda las pruebas. Estábamos trabajando con abogados del Servicio Local de Educación (SLEP), pero hizo abandono del caso sin avisarnos y no tenemos abogado en este momento. El caso de mi hijo está impune y con harto dolor durante el año pasado. He visto fallecer alrededor de cuatro personas atropelladas”.

También aseguró que junto a otras personas que han sido víctimas de conductores del transporte público en el Gran Valparaíso van a comenzar a juntar firmas, con la finalidad de presentar una demanda colectiva en contra de los dueños de las máquinas. “Se busca justicia para mi hijo, pero también buscamos que la fractura que tiene el transporte público en Valparaíso se pueda arreglar. Como ciudadanos somos merecedores de un transporte digno, no de lo que hay. No puede estar normalizado en esta comuna que los choferes anden bajo los efectos de las drogas. No llevan una vida a bordo, llevan muchas y cada una de esas vidas es una historia”.

CRISIS EN EL TRANSPORTE

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, sostuvo que “si en algo podemos concordar es que hoy día tenemos una crisis del transporte en muchas dimensiones y que nos afecta a diario, constantemente y que, además, ha tomado vidas. Es importante que como Concejo Municipal podamos tener una opinión, pero más que sólo una opinión política, es que seamos capaces de hacernos parte de las soluciones”.

Y añadió que “lo cierto es que la Municipalidad no es el Ministerio de Transportes, no tiene las facultades, pero sabiendo que este es un tema sentido para los vecinos, una de las primeras cosas que le pedí a la Dirección de Seguridad fue nosotros comprar alcotest, test de drogas para salir con nuestros funcionarios a hacer fiscalizaciones”.

En tanto, el concejal Jorge López (PDG) manifestó que la licitación 2025 del transporte público traerá aparejado algunos cambios que son importantes, a la hora de mejorar las condiciones de los usuarios del sistema y de los propios conductores. “Habrá una renovación de las máquinas lo que permitirá que haya un enfoque para mejorar el servicio”, dijo.

Luego, el edil Dante Iturrieta (UDI) afirmó que “es importante que en la próxima licitación el Municipio tenga algo que decir con respecto al trabajo y a la fiscalización de los conductores. Hay situaciones que, hoy día, no están contempladas dentro de la necesidad que tiene la comunidad. Tenemos grandes extensiones sin movilización colectiva, cerro La Cruz, cerro El Litre, muy mal en Laguna Verde. Y, por eso, es necesario que el Municipio y la comunidad organizada se pronuncien respecto a la licitación que está ad portas”.

Finalmente, Leonardo Contreras (RN) fue uno de los concejales más críticos en cuanto al funcionamiento del sistema de transporte público y sus dueños, señalando que “si hay un cartel, así como el Cartel de Medellín y el Cartel de Cali, es el del transporte público de Valparaíso y es lamentable. Más encima viven de los subsidios, todos los meses se les paga un subsidio con el cual pagan la cuota, el Estado los financia. Los funcionarios de la Seremi de Transportes prácticamente trabajan para ellos, tienen sus horarios, sus turnos, tienen toda su estrategia”.

