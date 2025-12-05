Crisis en el Serviu de Valparaíso: trabajadores estallan contra el ministro Montes por cargos sin designar incluso hace casi dos años

Un clima de "profunda preocupación y malestar" se ha instalado en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso. A medida que se acerca el cierre del periodo de Gobierno, funcionarios y equipos técnicos ven cómo se acumulan tareas, responsabilidades y presiones internas sin que se resuelvan los nombramientos de cargos estratégicos que llevan meses –e incluso años– en espera.

Esa sensación de desgaste institucional llevó a la Asociación de Funcionarios del Serviu Valparaíso a manifestar públicamente su molestia ante la prolongada indefinición que, aseguran, está afectando directamente la operatividad de la entidad.

Según denunciaron, los concursos del tercer nivel jerárquico, gestionados por la División Administrativa (Divad) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), ya están finalizados y en manos del ministro Carlos Montes. Sin embargo, pese a tratarse de cargos clave para la gestión, no ha habido resolución durante los últimos meses.

Uno de los casos más críticos es la Delegación de San Felipe, que suma casi dos años sin una jefatura oficial. Tras declararse desierto el primer concurso, el segundo proceso quedó paralizado a la espera de una decisión de la Secretaría de Estado.

La indefinición también alcanza a los concursos del Departamento Jurídico y del Departamento de Programación Física y Control, unidades que cumplen un rol que consideran central en la operación diaria del Servicio de Vivienda y Urbanización. "La ausencia de nombramientos en estos puestos estratégicos está debilitando la capacidad operativa del servicio, ya afectada por años de malas decisiones", afirmaron.

De igual forma, la asociación apunta a que esta situación ha derivado en que trabajadores deban asumir funciones propias de cargos superiores vacantes sin reconocimiento formal, lo que ha resentido su salud y vida personal.

"Como Asociación hemos sido pacientes y respetuosos, pero esta dilación está impactando directamente en la salud de nuestros colegas y en el funcionamiento general del servicio", señalaron los trabajadores del Serviu de Valparaíso.

Asimismo, expresaron que "no podemos aceptar que factores políticos estén por encima del bienestar de los equipos y de la eficiencia institucional. Más aún, preocupa que, según conversaciones sostenidas recientemente con parlamentarios de la zona, la demora podría estar vinculada a consideraciones políticas, lo que genera incertidumbre sobre la concreción de los nombramientos".

Ante este escenario, la Asociación anunció que se declara en “estado de alerta” y exigió que se cierren los procesos y se designe a las personas más idóneas, recalcando que el buen funcionamiento del servicio "debe estar por sobre cualquier interés político".

