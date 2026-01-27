Crisis en el Hospital Carlos van Buren se agudiza tras nuevos antecedentes: denuncian falta de especialistas y colapso en Urgencias

Con el objetivo de exigir una intervención inmediata al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso, el diputado Jorge Brito ofició a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, a la Superintendencia de Salud y a la Contraloría. Esto, luego de recibir nuevas denuncias que revelan una crítica radiografía final del recinto, a 43 días del cambio de Gobierno, evidenciando –según detalla– una “crisis estructural, asistencial y administrativa”.

La acción se fundamenta en antecedentes que dan cuenta de graves deficiencias que estarían afectando directamente la continuidad, oportunidad y calidad de la atención de salud de la población usuaria del principal recinto hospitalario regional.

Entre los hechos denunciados, se advierte la ausencia de traumatólogos por períodos de hasta 24 horas, además de la falta de cirujanos y neurólogos en la Unidad de Emergencia las últimas semanas, lo que ha impedido resolver casos complejos.

"Esto lo viven de cerca muchas familias. Traspasar la ventana de atención de un accidente cerebrovascular (ACV) por falta de neurólogo, puede derivar en secuelas, daño cerebral irreversible e incluso la discapacidad o mortalidad de un paciente”, señaló el parlamentario del Distrito 7 de la región de Valparaíso.

A ello se suma una deficiente planificación de turnos, con autorización de feriados y vacaciones sin reemplazos adecuados, profundizando la brecha de atención.

El escenario más crítico se vive en Urgencias. Según los antecedentes recopilados, hay pacientes que han permanecido más de cinco días hospitalizados en esa unidad, e incluso un caso de más de 10 días sin resolución efectiva.

También se reportan tiempos de espera superiores a 20 horas para pacientes de gravedad moderada, falta de camillas en áreas críticas y procedimientos, e inoperatividad de ascensores, impidiendo el traslado seguro de pacientes quirúrgicos.

“Sin camillas disponibles para reanimación”, advierte una comunicación interna del establecimiento de salud porteño el 12 de enero. "Es decir, si llega alguien en paro o baleado, no hay donde acostarlo”, acusa el diputado Jorge Brito.

SIN ESCÁNER OPERATIVO

Otro punto gravísimo es que el hospital no contaría con escáner (TAC) operativo, herramienta clave para diagnósticos oportunos en casos de urgencia.

Esta situación podría constituir una vulneración al derecho a la salud, al principio de continuidad del servicio público y a las normas sobre seguridad y calidad en la atención, además de eventuales responsabilidades administrativas por falta de servicio.

"No es aceptable que tengamos la resolutividad de una posta rural cuando estamos hablando del hospital base de Valparaíso", sentenció el parlamentario.

El oficio pide al Ministerio de Salud evaluar el cumplimiento del desempeño de la dirección del Servicio de Salud, instruir un plan de contingencia inmediato, trasladar pacientes críticos a otros centros si es necesario y suplir la falta de especialistas a la brevedad.

A la Superintendencia de Salud se le solicita una fiscalización urgente por cirugías suspendidas, tiempos de espera y condiciones de infraestructura, mientras que a la Contraloría se pide una auditoría administrativa sobre la gestión de personal y el uso de recursos destinados a infraestructura crítica e insumos clínicos.

PURANOTICIA