Crisis en el colegio Altazor de Concón: trabajadores acusan rebajas de sueldo y Corporación revela grave situación financiera

La crisis financiera que atraviesa el colegio Altazor de Concón derivó en un nuevo conflicto con sus trabajadores, luego que este lunes 31 de agosto profesores, asistentes de la educación y auxiliares constataran que sus remuneraciones correspondientes al trabajo realizado durante el mes habían sufrido importantes rebajas.

De hecho, la situación dio origen a una manifestación de trabajadores sindicalizados a primera hora de este martes 1 de septiembre, entre las 7:50 y las 8:00 horas.

El presidente del Sindicato de Trabajadores del establecimiento, Christian Fuentealba, explicó a Puranoticia.cl que la protesta de los funcionarios tuvo como objetivo expresar el malestar de los trabajadores frente a una decisión que, según acusa, fue adoptada por la Corporación Altazor sin respetar los acuerdos vigentes.

De acuerdo con el dirigente, las disminuciones no son iguales para todos los trabajadores, ya que "en algunos docentes fue de $600.000, en otros $500.000, en otros $300.000. Hay diferentes tipos de bajas, de acuerdo al estamento".

De igual forma, precisó que para los profesores se eliminaron dos bonos que, según sostiene, son históricos y están incorporados al contrato colectivo suscrito previamente. Fuentealba agregó que para asistentes de la educación y auxiliares también se modificó el pago de dichos beneficios. A todo esto se suma una comunicación enviada por la administración del recinto educacional, en la que se establece que el nuevo nivel de remuneraciones continuará aplicándose durante los próximos meses.

CONFLICTO QUE VIENE DE ANTES

La controversia por los sueldos se instala sobre una relación ya tensionada entre la Corporación y el Sindicato de Trabajadores. Fuentealba aseguró que la administración lleva tiempo advirtiendo sobre una eventual insolvencia, pero cuestionó que hasta ahora no se haya entregado documentación que permita acreditarlo formalmente.

El presidente sindical también vinculó el episodio con la negociación del último contrato colectivo, indicando que "incluso tuvimos que reclamar legalidad ante la Inspección del Trabajo porque no se quisieron sentar a conversar con nosotros".

Asimismo, el trabajador del colegio Altazor afirmó que actualmente existe una denuncia por práctica antisindical relacionada con el contrato colectivo y la gestión de la Corporación, situación que ya estaría en conocimiento de la autoridad laboral. "La Inspección del Trabajo ya está en conocimiento de esta situación", indicó a Puranoticia.cl.

RESPALDO DE RECTORÍA

En medio de la disputa, Puranoticia.cl intentó conversar con la Rectoría del colegio Altazor, sin embargo se indicó que no existía autorización para emitir declaraciones. No obstante, el dirigente aseguró que cuentan con el respaldo de la Rectoría.

"La Rectoría solidariza con nosotros porque son trabajadores igual que nosotros. En el fondo apoyan nuestras manifestaciones o lo que tengamos que hacer, consideran que es injusto lo que está haciendo la Corporación", afirmó.

Fuentealba agregó que "nosotros queremos manifestarnos de manera pacífica, no queremos dejar nuestras funciones hasta este momento porque puede ser un incumplimiento de contrato por parte nuestra".

Sin embargo, el escenario podría cambiar si no existe una salida al conflicto. "Nosotros vamos a continuar realizando nuestras funciones en los horarios que corresponde, pero no descartamos una huelga posterior", advirtió.

El Centro General de Padres, en tanto, habría manifestado su intención de reunirse con los trabajadores para abordar lo que ocurre con la rebaja de sus sueldos.

LA VERSIÓN DE LA CORPORACIÓN

La Corporación Altazor, por su parte, reconoció que las remuneraciones fueron rebajadas, pero sostiene que la decisión responde a una situación financiera que habría llegado a un punto crítico.

En una comunicación dirigida a los funcionarios, las directoras de la Corporación señalaron que durante los últimos años se han aplicado distintas medidas para reducir los gastos del establecimiento, incluyendo recortes en insumos, actividades y mantenciones. Sin embargo, aseguraron que aquello no permitió contener el deterioro de las finanzas.

La administración afirmó que durante julio la planilla de remuneraciones alcanzó el 94% de los ingresos del colegio y que los recursos provenientes de subvenciones y de la recaudación del Ficom (Financiamiento Compartido) ya no permiten cubrir íntegramente los sueldos.

"Hoy el momento tan temido ha llegado, los dineros de subvención y la recaudación de Ficon ya no alcanzan para pagar la planilla de sueldos, por lo que hemos debido bajarlos", señalaron las directoras en el documento.

La Corporación fue enfática además en advertir que la modificación no corresponde a una reducción temporal. "Esta baja no es transitoria, es lo que el colegio podrá pagar de aquí en adelante a cada funcionario", precisaron.

A diferencia de lo expresado por los trabajadores sindicalizados, desde la administración aseguraron que desde 2019 han entregado a las directivas los estados financieros y balances del establecimiento educacional conconino, argumentando que estos documentos daban cuenta del deterioro progresivo de la situación económica.

"Sentimos enormemente no haber logrado hacerles comprender que desde nuestra transformación a Corporación era imposible continuar con los mismos beneficios que históricamente dimos", expresaron.

FUERTE IMPACTO

La Corporación Altazor planteó también que el objetivo de las medidas adoptadas es evitar que la situación financiera termine comprometiendo la continuidad del establecimiento educacional y afecte a sus más de mil estudiantes.

En ese sentido, las directoras reconocieron el impacto que la decisión tendrá sobre los funcionarios, y señalaron que "lamentamos profundamente todos los problemas que esta situación les pueda traer, pero ya no había alternativa ninguna".

A ello agregaron que el desafío inmediato es comenzar una nueva etapa financiera bajo condiciones que permitan mantener funcionando el colegio, ya que "hoy todos perdemos. Se extrajo del colegio más de lo que se podía y debía. Hoy debemos partir de nuevo".

La sostenedora del establecimiento de Concón anunció además que próximamente sostendrá reuniones con los funcionarios y su equipo asesor para entregar mayores detalles sobre la situación económica del establecimiento.

El conflicto queda así abierto en dos frentes: mientras el sindicato sostiene que se vulneraron beneficios establecidos en el contrato colectivo y cuestiona la forma en que se ejecutó la rebaja, la administración defiende que la crisis financiera hizo inevitable modificar las remuneraciones para intentar asegurar la continuidad del colegio.

PURANOTICIA