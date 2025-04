Crisis del transporte en la región de Valparaíso: Diferencia en el precio de los pasajes podría ser resuelto con nueva conurbación del interior

Para nadie es un misterio que el transporte público vive una profunda crisis en la región de Valparaíso. Y aunque la mayoría de las críticas provienen de las ciudades más pobladas, como Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana, lo cierto es que los problemas se evidencian en todas partes y con mucha fuerza en el interior.

Usuarios de Quillota, La Calera o La Ligua, por ejemplo, viven a diario serias complicaciones para trasladarse a sus lugares de estudio o trabajo en Valparaíso o Viña del Mar, teniendo que pagar altas sumas de dinero por un servicio que ni siquiera les garantiza la posibilidad de ir sentados o de llegar a tiempo a sus destinos.

Toda esta situación fue abordada en profundidad por Alejandra Valencia, académica de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), quien en diálogo con Puranoticia.cl planteó tanto el problema como las posibles soluciones que se podrían aplicar en la materia.

"Es más crítico al interior de la región, sobre todo con buses a Quillota, La Calera, La Ligua y Quintero. El principal problema no es que haya sólo una linea que se licita, sino que faltan incentivos para que haya más oferentes. Si bien, Metro (EFE) tiene un proyecto de ampliar su cobertura a La Calera, han pasado cinco años de estudios pero aún no empiezan las obras", comenzó su diagnóstico la experta.

Respecto al servicio de buses, la ingeniera de transporte comentó que "podrían haber servicios hacia Quillota o de manera intermedia, porque buses que circulan al interior son micros pequeñas, que circulan dentro del Gran Valparaíso, pero que se llenan antes de llegar a Viña del Mar y las personas deben viajar muchas veces a pie... y ni siquiera hablar de la posibilidad de tomar esos buses en la mañana".

PROPUESTA DE CONURBACIÓN

En números, vale hacer presente que un viaje –por ejemplo– de La Calera a Valparaíso tiene un costo de $2.400 en estos buses intercomunales, mientras que de Concón a Valparaíso es de $590 en las tradicionales micros. Esto se explica por el subsidio que reciben los empresarios microbuseros, en el marco del contrato actual.

"Por la distancia de estar en zona rural no pasan a ser zona interurbana donde se requieren buses más grandes como los que van a Santiago o a otras regiones. Ahí el detalle, dentro de ese marco, los operadores pueden cambiar microbuses. Si uno piensa, la mayor cantidad de gente viaja en mañana y tarde, y en horas valle no viaja tanta gente y el sistema tiende a no ser tan beneficioso. Hay que sumar que entró a operar Metro de Valparaíso y la gente lo prefiere, y un número considerable de gente que viaja en auto. Entonces la demanda ha bajado pero la demanda que se cubre no está siendo satisfecha por este sistema de transporte que, además, es caro, que pagan $2.400 por viaje para ir de pie, con tiempos de 2 horas desde La Calera, por ejemplo", dijo.

En ese sentido, la académica Alejandra Valencia planteó a Puranoticia.cl que "el interior de la región no está dentro de la zona de exclusión del sistema de transporte público y no está considerado como el transporte público del Gran Valparaíso. Quizás debería existir, así como existirá una encuesta origen-destino hacia el interior, a partir de eso generar algo como el Gran Valparaíso, es decir un conglomerado de ciudades como Quillota, La Calera y La Ligua hacia el interior, con algún subsidio. Pero para eso debe estar dentro de la zona regulada del transporte público".

ESTUDIO DE MOVILIDAD

Esta propuesta podría llegar a ser evaluada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en su momento, para lo cual necesitará realizar estudios de movilidad de las personas, con el objetivo de saber dónde y cómo se están moviendo.

En ese sentido, esta propuesta de nueva conurbación que le permita a vecinos del interior pagar un costo menor en el precio del pasaje de los buses intercomunales podría beneficiar a ciudades como Limache, Quillota y La Calera.

"Eso traería beneficios para todos los habitantes de la región porque con la misma congestión los tiempos de viaje han aumentado enormemente, casi 30 minutos", expuso la también magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Transporte, de la U. de Chile.

La experta también sugirió estudios para mejorar el servicio del sistema de buses de acercamiento de EFE Valparaíso desde Limache: "Quizás se podría mejorar revisando las rutas que realizan estos buses de acercamiento de Metro. Si bien, de Limache o Quillota pueden aumentar una hora por temas de ongestión y porque la gente sube y baja no sólo en paraderos; eso también puede ser un desincentivo para las personas a usar estos buses. Si bien, el objetivo cumple y da solución a la gente del interior, creo que sí podrían haber variaciones en algunas rutas".

Por ello, planteó "hacer los estudios para que en algunos tramos fuera más directo y las personas no tuvieran que viajar una hora desde Limache a Quillota o La Calera sólo en estos buses de acercamiento. Por lo tanto, llegamos a lo mismo de tener viajes de dos horas al interior de la región, todo por la congestión en el ingreso y en la salida de la estación de Limache durante los horarios punta".

DIAGNÓSTICO DEL GRAN VALPARAÍSO

La académica de la PUCV también analizó lo que ocurre en las comunas de Valparaíso, Viña, Concón, Quilpué y Villa Alemana, diciendo que "si bien, hay anunciada una nueva licitación para este año, ésta debió haber sido hace mucho tiempo atrás. Hace falta mayor profesionalización del sistema y se necesita mayor integración de buses, metros y ascensores, y evaluar la posibilidad de si es beneficioso tener tarifa integrada, cumplimiento de flota, de frecuencia y de regularidad de servicios".

"Son varios los puntos al debe. Si bien, se hicieron esfuerzos en traer buses eléctricos para evaluar su funcionamiento, creo que falta mucho en cuanto a eficiencia del sistema, en cuanto a seguridad, controlar y fiscalizar excesos de velocidad y, además, qué está pasando con cubrir los horarios nocturnos del sistema, porque los operadores dicen que es por un tema seguridad, pero creo que también hay que brindar un servicio eficiente durante todo el día y sobre todo para las personas que trabajan en sectores alejados del Gran Valparaíso", sentenció Alejandra Valencia.

PURANOTICIA