Crisis del transporte en el Gran Valparaíso: diputado Luis Cuello reitera solicitud para que EFE pueda operar microbuses

Una compleja realidad viven diariamente los habitantes de Placilla de Peñuelas, en la parte alta de Valparaíso. El explosivo crecimiento demográfico del sector ha agudizado la falta de locomoción colectiva, dejando en evidencia que las medidas implementadas hasta la fecha resultan insuficientes para cubrir la demanda local.

Ante esta situación, el diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso, Luis Cuello (PC), ingresó un nuevo oficio al Ministerio de Transportes para exigir soluciones urgentes frente a las falencias que afectan a los recorridos 901, 902 y 903.

Si bien, el parlamentario del Partido Comunista reconoció que la llegada de buses eléctricos a la zona —una gestión impulsada junto a organizaciones sociales— significó un avance, advirtió que el problema de fondo persiste.

"Ciertamente es un avance que mejora la calidad de vida, sin embargo, no es suficiente en el sentido que las frecuencias de los microbuses no abarcan toda la demanda, toda la cantidad de gente que está movilizando", fustigó Cuello.

ESPERAS DE HORAS Y GASTO EXTRA

De acuerdo con los antecedentes entregados por dirigentes vecinales del sector, el desabastecimiento de buses se vuelve crítico al término de la jornada laboral, afectando directamente el bolsillo de las familias placillanas.

"Las personas están esperando muchas horas de vuelta, sobre todo, para volver a sus hogares y eso implica también gastar las platas, gastar plata para volver en aplicación", denunció el legislador.

Aunque el proceso de licitación del transporte público para el Gran Valparaíso está en curso, el diputado Cuello planteó una alternativa estructural que rompe con el monopolio de las empresas privadas del sector:

"Nosotros quisiéramos también plantear, nuevamente insistir, en una propuesta que tiene que ver con que la empresa EFE, la empresa de Ferrocarriles del Estado, pueda también operar microbuses para suplir la insuficiencia del sector privado", propuso.

Como argumento, el parlamentario recordó que ya existe un precedente exitoso en la región bajo esta modalidad. "Logramos en el periodo pasado el transporte nocturno entre Valparaíso y Casablanca a cargo de la empresa EFE, entonces creo que es un precedente importante para buscar soluciones alternativas", subrayó.

A la espera de una respuesta formal a los oficios fiscalizadores, Cuello manifestó su intención de reunirse a la brevedad con el Seremi de Transportes de la región para abordar este problema estructural. "Espero poder reunirme con el Seremi y poder conversar esta y otras materias porque me parece que acá también tiene que existir un ánimo constructivo (...), esto también requiere la colaboración de todos", concluyó.

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