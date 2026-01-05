Crisis del retail remece al comercio de Quillota y La Calera: Multitiendas Seidemann anuncia el cierre definitivo de sus operaciones

Un duro golpe sufrió el comercio de la provincia de Quillota luego que la tradicional empresa Multitiendas Seidemann anunciara para marzo o abril de este 2026 el cierre definitivo de sus operaciones en las comunas de Quillota y La Calera.

A través de un comunicado enviado a sus trabajadores este fin de semana recién pasado –y tal como consigna El Observador– la compañía expresó que los motivos se deben a "una serie de contingencias provocadas por los cambios en la economía mundial".

A esta situación sumaron el desarrollo del comercio electrónico y el descenso en la productividad en nuestro país, situación que –aseguran– les ha afectado sus niveles ventas, al punto de obligarlos a tener que cerrar sus puertas de manera definitiva.

También aseguran que estos problemas se reflejan en una crisis más amplia del retail nacional, afirmando que "no sólo nuestra empresa" ha tenido que poner fin a sus operaciones, "sino que también lo han hecho Falabella y Ripley".

Corona es otro de los ejemplos entregados en este comunicado enviado a los trabajadores de Seidemann, a quienes les señalaron que esta compañía cerró "por idénticos motivos" y asociados a insolvencias económicas y déficit de caja.

Asimismo, indicaron que la empresa "no resulta viable económicamente" pese a todas las medidas que aplicaron en su momento, como por ejemplo la modificación de horarios, la atención de tiendas y la reestructuración de áreas en sus sucursales.

Seidemann también reconoció en este escrito dirigido a los trabajadores que han "experimentado millonarias pérdidas durante los últimos ejercicios".

Pero esto no es todo, pues también se comunicó que la empresa con presencia en la provincia de Quillota pasará a ser operada ahora por la marca nacional Hites, la cual continuará sus funciones "de forma totalmente autónoma e independiente".

A los empleados se les aseguró que "esta transición se hará con pleno respeto y estricto cumplimiento a todas las obligaciones laborales" y que, a pesar de la drástica medida adoptada, les agradecían "el compromiso, la excelencia, el alto desempeño y la ejemplar dedicación que han demostrado durante tantos años".

