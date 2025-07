Crisis de la infancia en la región de Valparaíso: más de 4 mil niños y adolescentes siguen sin acceso a programas de reparación estatal

Entre abril y junio de 2024, se reveló un preocupante informe que alertaba que 4.462 niños y adolescentes de la región de Valparaíso están en lista de espera para acceder a programas de reparación del Estado, dentro del sistema de protección integral.

Esto fue denunciado por el ex consejero regional (core) Manuel Millones, quien destacó la gravedad del caso y exigió una reacción inmediata de las autoridades, advirtiendo que la falta de recursos, infraestructura y políticas públicas eficaces ha dejado a miles de menores sin atención oportuna, poniendo en riesgo su desarrollo y bienestar.

Además de los 4.462 niños en espera, Millones subrayó que existen alrededor de 300 en cuidados alternativos, medida que se adopta como protección urgente en contextos de alto riesgo. El costo estimado para atender a todos estos menores se calcula en cerca de 5 mil millones de pesos, debido a la especialización de los equipos profesionales y la duración mínima de los procesos, que oscila entre 6 y 12 meses.

Sin embargo, los recursos asignados no alcanzan a cubrir esta necesidad crítica, lo que "refleja una profunda deuda del Estado con la infancia más vulnerable".

El informe trimestral del Poder Judicial revela que la región de Valparaíso enfrenta una crisis multidimensional, donde la salud mental infantil también es una urgencia no atendida. Según advirtió el ex Core de Valparaíso, miles de niños esperan atención psicológica en condiciones críticas, sin que existan respuestas oportunas por parte del sistema público. "La política social vigente no ha logrado articular una red efectiva de apoyo, lo que agrava la situación y deja a los menores expuestos a riesgos mayores, como la deserción escolar y el ingreso a redes delictivas", sostuvo Millones.

Ante este panorama, llamó a abrir un debate urgente sobre la inversión en infancia, especialmente en prevención y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. Asimismo, la ex autoridad de la región de Valparaíso manifestó que "las escuelas, espacios claves para la protección y desarrollo infantil, han dejado de cumplir su rol en muchos casos, convirtiéndose incluso en focos de conflicto".

También insistió en la necesidad de incluir una agenda infantil en la Ley de Presupuestos 2026, con participación activa de parlamentarios de la región.

Por último, expresó que "la región de Valparaíso debe asumir un liderazgo en la protección de la niñez y la adolescencia, priorizando la prevención y el bienestar integral de los menores", agregando que "seguimos llegando tarde en la respuesta estatal y es momento de transformar las políticas en acciones concretas. El objetivo no es solo bajar las cifras de vulneración, sino garantizar una segunda oportunidad a miles de niños y evitar que más sean arrastrados por la exclusión y la violencia".

