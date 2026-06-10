Crisis de conectividad: Diputado Bassa exige mayor fiscalización al transporte público rural en la región de Valparaíso

Una profunda preocupación por la realidad que viven miles de familias de la región de Valparaíso manifestó en Puranoticia.cl el diputado Jaime Bassa, quien encendió las alarmas ante la crisis estructural que afecta al transporte público rural e interurbano. La falta de alternativas masivas y las constantes fallas en el servicio mantienen en una condición de alta vulnerabilidad a la comunidad, limitando su derecho a la movilidad básica.

El parlamentario por el Distrito 7 de Valparaíso ingresó recientemente un oficio dirigido a la Seremi de Transportes tras recibir reiteradas denuncias contra la empresa de buses MiraSur, firma que conecta de manera casi exclusiva a Casablanca con Valparaíso y Viña del Mar. Bassa detalló que el problema no es aislado, sino que se replica con fuerza en la provincia de San Antonio, los sectores rurales de Viña del Mar y la conectividad de localidades como Colmo con Concón.

"Tenemos un problema bien estructural, lamentablemente, en nuestra región (...). Uno de los grandes problemas radica en que un porcentaje muy mayoritario de ese transporte rural se verifica a través de empresas que ni siquiera están debidamente concesionadas", sostuvo.

VULNERABILIDAD Y ROL DEL ESTADO

Al tratarse de trayectos donde no existen alternativas económicas o vías estatales de transporte, las fallas de las líneas privadas paralizan las actividades vitales de la ciudadanía. Los usuarios dependen de estos recorridos para trabajar, realizar trámites en la capital regional o acceder a los principales recintos asistenciales de la zona.

"Los principales hospitales de la región están en Viña del Mar y Valparaíso. Entonces, cuando hay emergencias en Casablanca, cuando hay pacientes hospitalizados de Casablanca en Valparaíso, sus familiares se trasladan precisamente en este tipo de transporte, porque no hay alternativas económicas, accesibles ni masivas".

El legislador del Frente Amplio (FA) enfatizó que la conectividad territorial no puede quedar sujeta únicamente a los márgenes de ganancia de los operadores privados. Hizo un llamado enérgico a que el aparato estatal asuma la responsabilidad de garantizar este derecho, incluso evaluando la prestación directa del servicio en tramos donde la rentabilidad comercial sea baja.

"Este es el tipo de servicios que no puede depender su continuidad, no puede depender de que sea económicamente rentable, porque la ciudadanía tiene que trasladarse, aunque no sea rentable, ese servicio", sentenció.

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