Crisis de ascensores en Valparaíso apunta a poca gestión de Mundaca: De 16 solo 7 máquinas funcionan

En un emblema de la crisis patrimonial en Valparaíso se han transformado los ascensores de la Ciudad Puerto. En lo que va de 2026, el escenario continúa marcado por la inactividad de las autoridades, la falta de operatividad de la mayoría de las estructuras y las fallas en las pocas que funcionan.

Para graficar y hacerse una idea de lo que está ocurriendo, hay que decir que, en 2003, había 16 ascensores habilitados y este año sólo 7 de las máquinas pueden transportar pasajeros, porque el resto permanece inactivo o cerrado por fallas estructurales. A esto se suma que son foco de incivilidades, algunos tienen peligro de derrumbe, son un peligro de incendios y algunas latas pueden desprenderse y caer sobre los transeúntes.

En servicio se encuentran operativos los ascensores: Barón, Concepción, Cordillera, El Peral, Espíritu Santo, Reina Victoria, San Agustín. Los horarios de funcionamiento van desde las 07:00 a las 21:30 horas, excepto el ascensor San Agustín de 07:00 a 21:00 horas. En el caso de las máquinas que están fuera de servicio son las siguientes: Arrayán (desaparecido en 1974, el municipio es propietario del terreno), Artillería (cerrado desde abril 2021), Florida (inoperativo desde 2009, tres licitaciones caídas); La Cruz (fuera de servicio desde 1992, único ascensor privado); Larraín (fuera de servicio desde el 2010); Las Cañas (parado desde 1980, terreno de propiedad municipal); Los Lecheros (inoperativo desde 2007, ascensor municipal con proyecto de mitigación que debía terminar en diciembre de 2025, pero se extendió el plazo); Mariposas (inoperativo desde 2009); Monjas (fuera de servicio desde 2009); Polanco (presentó una falla el 2 de mayo de 2024 y experimenta problemas periódicamente); Santo Domingo (desaparecido en 1977, el Gobierno Regional es dueño del terreno), y el ascensor Villaseca (fuera de servicio desde 2006).

Puranoticia.cl conversó con Pilar Espinoza, presidenta de la directiva de ASCENVAL (Agrupación de Usuarios y Usuarias de ascensores de Valparaíso), quien manifestó su preocupación por el desolador panorama que existe en la comuna a la hora de hablar de los funiculares que, antaño, complementaban la magia de los cerros, siendo pintorescos e icónicos. De eso, prácticamente nada queda. “En 2003, cuando Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad teníamos, en ese momento, 16 ascensores operativos, hoy 2026 sólo tenemos siete operativos. Una vez que Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el Estado hizo la compra de 10 ascensores y, desde ahí, hemos visto también lentitud en los procesos para tener la red de ascensores operativa como medio de transporte público para la comunidad de Valparaíso”.

La timonel de Ascenval sostiene que el Estado, a través del Gobierno Regional de Valparaíso adquirió 9 ascensores junto al terreno de uno que era el Santo Domingo. “Se iniciaron los procesos de licitación para la tan ansiada restauración de los ascensores, pero esos procesos han sido sumamente lentos. Hemos sido testigos los porteños de que han pasado diez años y las gestiones no han sido exitosas. Una dificultad era la forma que tenía fijada el Ministerio de Obras Públicas para licitar, en el sentido de que las primeras licitaciones se realizaban con obras de primera categoría, eran empresas de obras mayores que no se dedicaban a lo electromecánico, sino que a la construcción. Por lo tanto, fuimos testigos de muchas licitaciones fallidas (18) por un tema de falta de oferentes, de presupuesto y los pocos ascensores que se lograron restaurar, a través del Ministerio de Obras Públicas, después de un tiempo comenzaron a fallar”.

LOS DARDOS CONTRA EL MUNICIPIO Y EL GOBERNADOR MUNDACA

Pilar Espinoza, presidenta de la directiva de ASCENVAL afirmó que para avanzar se requiere que las obras se separen y que no se asuman como un todo global. ¿Qué significa eso en la práctica? “En el caso del ascensor Artillería se decidió separar las licitaciones, una parte tiene que ver con lo electro-mecánico y el plano de rodadura y, lo otro, es la parte arquitectónica, que es la estación alta y baja de los ascensores. Ojalá que este nuevo modelo de licitación pudiese agilizarse y podría ser un buen referente para que avance el resto de las obras”, dice.

Una de las principales demandas de la Agrupación de Usuarios y Usuarias de ascensores de Valparaíso es que exista una nueva institucionalidad que se haga cargo de los ascensores con el foco en el transporte público, una suerte de símil a la empresa Metro.

En todo lo que tiene relación con los ascensores y su funcionamiento, aparece la figura del gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Según Pilar Espinoza, “la gran mayoría de las instituciones públicas no han tenido la celeridad que necesitan los ascensores como medio de transporte público. Los ascensores de Valparaíso, si bien los administra un municipio, también vemos a un municipio que operativa y presupuestariamente no da abasto para hacerse cargo de la ruina de estos ascensores. La municipalidad debiera replantearse si es capaz de hacerse cargo de este tipo de instalaciones, porque tampoco reciben recursos a cambio”.

La presidenta de Ascenval afirma que “el gobierno regional es el dueño de los ascensores que debiese velar por las mantenciones de estas infraestructuras, independiente que los funiculares estén operativos o no. El gobierno regional de Valparaíso (encabezado por Rodrigo Mundaca) ha tenido una posición pasiva con respecto a lo que sucede con los ascensores. Mucho tiene que ver con voluntad política y como ciudadanos también esperamos que las autoridades como el gobernador, como la alcaldesa de Valparaíso pudiesen ir a dar la pelea por los ascensores. En el caso del gobernador, Rodrigo Mundaca observamos poca gestión con respecto al tema de los funiculares y siempre ha delegado su figura al Ministerio de Obras Públicas, a la municipalidad y para que esto pueda avanzar requiere recursos económicos para las medidas de mitigación”.

Añade que “todas estas construcciones no tienen ninguna medida de seguridad, han pasado muchos años, y si no están operativos debieran tener guardias de seguridad, cámaras de televigilancia, mantención de sus planos de rodadura, limpieza de las canaletas”.

Según Pilar Espinoza, por primera vez, el 13 de febrero se llevaría a cabo una reunión entre la directiva de la Agrupación de Usuarios y Usuarias de ascensores de Valparaíso y el gobernador, Rodrigo Mundaca.

LA INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA

La presidenta de Ascenval adelantó a Puranoticia.cl que la agrupación solicitará una reunión con la Contralora General de la República, Dorothy Pérez con la finalidad de exponer todos los problemas que acarrea el abandono de los ascensores, tratándose de un tema de ciudad y donde las instituciones públicas y las autoridades deben estar presente.

