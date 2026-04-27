Crimen familiar en Quilpué: sujeto mata a su primo de una certera puñalada en el pecho

Un nuevo homicidio se consumó durante el fin de semana en la región de Valparaíso, crimen que tuvo lugar en la comuna de Quilpué y tras una discusión entre familiares.

Fue en este contexto donde uno de los sujetos extrajo un arma blanca desde sus pertenencias y atacó a su primo a la altura del pecho, quitándole la vida.

A raíz de lo ocurrido, el autor del homicidio concurrió hasta dependencias de Carabineros, donde se entregó tras reconocer lo que había ocurrido.

Una vez informado el Ministerio Público, se instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI iniciara las diligencias para establecer lo ocurrido en calle Las Margaritas.

El subprefecto Rodrigo Gallardo, jefe de la unidad especializada de la PDI Valparaíso, explicó que "se logra establecer que la víctima corresponde a un hombre chileno, de 32 años de edad, sin antecedentes policiales, el cual al examen del médico criminalista presentaba una herida cortante torácica y su causa de muerte estaría en correspondencia con el traumatismo torácico por una herida cortopenetrante".

Asimismo, sostuvo que "el contexto de este homicidio ocurre por problemas familiares, en circunstancias en que la víctima se encontraba en su domicilio y sostiene una discusión y posteriormente una pelea con un primo, el cual extrae un arma cortante y le propina la herida antes señalada. Los detectives, paralelamente, se trasladan al principio de ejecución, donde desde el sitio del suceso poseen a levantar esa evidencia hematológica y también el relato de testigos".

En tanto, el fiscal de turno, Juan Sebastián de La Fuente, comentó que "se pidió por parte de la Fiscalía, en la audiencia de control de detención, una ampliación de la detención, siendo otorgada por el Tribunal de Quilpué por un plazo de tres días".

La finalidad de esta solicitud es poder recabar mayores antecedentes para realizar una imputación en contra del sujeto detenido por este brutal hecho.

PURANOTICIA